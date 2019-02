États-Unis: la chanteuse Shakira en mode boxe avec la police de Miami (Vidéo)

Shakira est actuellement à Miami, où elle a laissé sur les réseaux sociaux, des images très commentées. Mais, la talentueuse danseuse colombienne, s’est également aventurée sur un terrain, qu’on ne lui connait pas trop, au point où l’on se demande, si elle a des compétences dans la pratique de la boxe.

Alors que certains se rendent à la police pour signaler un fait ou parce qu’ils ont commis un crime, Shakira s’y est rendu pour rendre visite et montrer ses compétences dans la pratique de la boxe. La visite de Shakira au département de police de Miami Beach ( Ville de l’État de Floride dans le Sud-est des États-Unis) a fait sensation, et de nombreux policiers ont voulu immortaliser ce moment.

Bien que la raison de sa visite soit inconnue, l’interprète de Waka Waka (This Time for Africa), chanson choisie par la FIFA, comme chanson officielle de la Coupe du monde de football de 2010, était avec ses enfants dans ce qui semblait être un cours de boxe. La chanteuse de 42 ans s’est bien défendue lors de cette séance de pratique de boxe.

HIPS DON’T LIE? We say @Shakira’s right hook doesn’t lie! 🥊 Thank you #Shakira for stopping by MBPD with the fam and saying hello! pic.twitter.com/36i98RJbzO — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 18, 2019

HIPS DON’T LIE? We say @Shakira’s right hook doesn’t lie! 🥊 Thank you #Shakira for stopping by MBPD with the fam and saying hello! pic.twitter.com/36i98RJbzO — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 18, 2019

Here are a few more 📷’s from #Shakira’s visit to MBPD today! Thanks for the love and support!! #YourMBPD @shakira pic.twitter.com/e8mRUMwSC6 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 18, 2019

L’enregistrement a été partagée sur la page Twitter de la police de Miami Beach, et l’artiste semble porter des gants de boxe alors qu’elle frappe un sac tenu par un officier en uniforme. Au cours de la vidéo, l’un des agents a déclaré “Caramba, elle a de la compétences”, tandis que la chanteuse frappe continuellement le sac et exécute les mouvements en tant que professionnelle.