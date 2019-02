Energie: nouveau plan directeur d’interconnexion électrique en zone CEDEAO (Vidéo)

Dans le but de favoriser l’accès à l’énergie électrique aux populations africaines, en occurrence celles de l’espace CEDEAO, un projet d’interconnexion de tous les pays de cette communauté a été initié depuis plusieurs années en collaboration avec l’Union Européenne. Pour actualiser ces efforts, un nouveau plan directeur des moyens régionaux de production et de transport d’énergie électrique de la CEDEAO est rédigé et présenté jeudi 7 février 2019, à la délégation de l’UE à Cotonou au Bénin.

Le secrétaire général du West African Power Pool (WAPP), Siengui Apollinaire Ki, a présenté jeudi, au chef de la délégation de l’Union Européenne au Bénin, Olivier Nette, le nouveau plan directeur des moyens régionaux de production et de transport d’énergie électrique de la CEDEAO. Ce nouveau plan, selon le secrétaire général du WAPP, est un outil de planification de la mise en œuvre de la production et du transport de l’électricité dans l’espace CEDAEO, qui couvrira la période 2019 – 2033. Il vise à « appuyer la vision de la CEDEAO de développer un système d’échange d’énergie électrique de l’Afrique de l’ouest » dans le but de faire en sorte que l’exploitation des systèmes électriques nationaux s’intègre dans un marché régional unifié.

Le secrétaire général du WAPP a remercié le représentant de l’UE pour l’apport de son organisation dans la réalisation de l’étude d’actualisation du plan directeur. En effet, cette étude a été entièrement financée par l’Union Européenne dans le cadre du 11ème FED, « à hauteur de 1,6 millions d’Euros ».

Outre le financement qui a favorisé cette étude, Siengui Apollinaire Ki, indique aussi que le travail a été élaboré par la participation des principaux acteurs nationaux et régionaux du secteur de l’électricité de l’Afrique de l’ouest. Pour le chef de la diplomatie européenne au Bénin, SEM. Olivier Nette, « le chemin parcouru par les pays de l’Afrique de l’ouest dans le secteur de l’électricité dans les 7 dernières années, est tout juste immense. » mais, le diplomate reste prudent en soulignant que face à l’augmentation de la production et de l’interconnexion, de nouveaux défis se présentent.

Pour lui donc, l’actualisation du schéma directeur arrive à un moment opportun et l’attention « porté au secteur de l’énergie par les populations et les politiques n’a jamais été aussi grande ».

Ainsi, indique Olivier Nette, avec un investissement d’environ 325 milliards de francs Cfa, « l’Union Européenne répond présente pour accompagner la CEDEAO et ses Etats membres dans le domaine de l’énergie, que ce soit dans l’infrastructure, la gouvernance ou la régulation ». Notons que le nouveau plan directeur est une actualisation du plan précédent qui couvrait la période 2012 – 2025. L’UE est constituée de 28 pays membres qui ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Quant au WAPP, c’est une institution spécialisée de la CEDEAO, créée en 1999 par la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de la CEDEAO.