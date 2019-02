En attendant un pays d’accueil, comment Blé Goudé occupe ses journées ?

Libéré sous condition par la cour pénale internationale (CPI), l’ancien ministre de Gbagbo, Charles Blé Goudé, est toujours en attente d’un pays d’accueil. En attendant les documents administratifs signifiant sa liberté, ce dernier, la savoure déjà en prémice, dans un hôtel hollandais où il reçoit ses parents et ses proches amis, mais surtout avec ses enfants.

A travers un communiqué, le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, Youssouf Diaby a dévoilé les activités de Charles Blé Goudé, après leur acquittement, lui et l’ancien président Laurent Gbagbo le 15 janvier, puis leur libération conditionnelle deux semaines plus tard. Sorti de prison, le soir du 1er février 2019, Blé Goudé est depuis, dans un hôtel hollandais en attendant de trouver un pays d’accueil qui lui convienne et qui accepterait de le recevoir sur son sol. Ainsi, Youssouf Diaby indique que Blé Goudé met ce temps à profit, pour se consacrer à ses enfants et ses proches amis qui sont aller lui rendre visite.

« Pendant sa vie derrière les barreaux, vos prières et votre soutien ont été pour le ministre Charles Blé Goudé une armure. Ce procès, c’est ensemble que vous l’avez gagné avec lui et son équipe de défense. Cette victoire est la victoire de tous. Chacun de nous y a apporté de son énergie et de son temps », indique le communiqué, en remerciant tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont montré leur soutien à l’ancien ministre.

« C’est le lieu pour le ministre Charles Blé Goudé de vous traduire sa gratitude. Il vous rassure qu’il va bien et même très bien. C’est avec assurance et responsabilité, mais surtout avec sagesse et lucidité qu’il se prépare à aborder cette nouvelle phase de sa vie après six années derrière les barreaux », note-t-on dans le document.

Enfin, le communiqué conclu en appelant les ivoiriens à s’associer à l’ancien leader des jeunes patriotes pour « la construction d’une société ivoirienne démocratique, juste et égalitaire » tout en annonçant que: « en temps opportun, l’homme politique s’adressera à l’opinion nationale et internationale ».

Notons que les pays n’ont pas manifesté d’intérêt, pour accueillir sur sol l’ivoirien, et que ce dernier aurait émis le souhait de rentrer chez lui en Côte d’Ivoire. Son ex coaccusé Laurent Gbagbo, lui, a été remis aux autorités belges où il réside en liberté restreinte.