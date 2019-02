Douane ivoirienne: Arafat Dj, prêt à récupérer sa Jaguar

Après la saisie de son véhicule de marque Jaguar par les autorités Douanières ivoiriennes, Dj Arafat a promis se mettre en règle et récupérer son bijou.

Pour lui, son véhicule est comme un « bébé », qui a une grande valeur à ses yeux, et il est prêt, à payer tous les prix pour le récupérer.” C’est promis. Nous allons nous mettre en règle et récupérer la Jaguar. “ a-t- il indiqué. Et par la suite, il ajoute “Si cela a mis du temps, c’est parce que pour nous, c’était au vendeur du véhicule de le faire. Mais, ce n’est pas grave. Nous allons payer les frais qui nous seront fixés par l’ État de Côte d’Ivoire. “