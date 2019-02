Disparition d’Emiliano Sala: le FC Nantes menace Cardiff pour le paiement du transfert

Selon la BBC, le FC Nantes mettrait actuellement la pression à Cardiff pour que la première partie du montant du transfert d’Emiliano Sala, dont l’épave de l’avion qui le transportait le 21 janvier a été retrouvée dans la Manche, lui soit réglée dans un délai de dix jours.

Nantes have demanded payment from #CardiffCity over the £15m transfer of Emiliano Sala.

— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) February 6, 2019