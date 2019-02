Disparition d’Emiliano Sala: des explications sur les circonstances de l’accident (Vidéo)

Après avoir retrouvé l’épave de l’avion qui transportait Emiliano Sala et repéré un corps, les équipes de recherche s’interrogent désormais sur la nécessité de les remonter à la surface. On en sait plus, également, sur la préparation du vol et la désignation du pilote.

Le Bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a annoncé, lundi 4 février, que des images vidéo filmées par le ROV – véhicule sous-marin télécommandé – ont permis de repérer le corps d’un « occupant » dans l’épave de l’avion transportant le footballeur italo-argentin Emiliano Sala et le pilote, David Ibbotson.

Selon Michel Polacco, journaliste spécialiste de l’aéronautique, l’avion de l’argentin n’a pas fait de chute mais le pilote a tenté d’amerrir suite à l’arrêt de son moteur. « Une manœuvre qui est très difficile à faire pendant une mer agitée. L’avion s’est donc abîmé lors de l’amerrissage et les deux passagers étaient conscients lorsque l’appareil a fait cette manœuvre. L’avion a donc perdu petit à petit de ses capacités à cause de la faible température à l’extérieur, ce qui aura givré le moteur. », a indiqué Michel Polacco sur France 3 Pays de la Loire.

Encore des mystères à lever au sujet du pilote de l’avion

L’Equipe révèle aujourd’hui que trois pilotes au total ont été sollicités pour piloter le Piper Malibu. Pour le vol Nantes – Cardiff du vendredi 18 janvier, affrété pour permettre à Emiliano Sala de passer sa visite médicale dans son nouveau club, l’agent Willie McKay a d’abord sollicité David Henderson pour piloter l’appareil. Ce dernier a décliné, le timing ne lui permettant pas d’assurer cette mission.

Un autre pilote, David Hayman, est alors contacté. Ce dernier accepte cette sollicitation et embarque Sala et son agent Messa N’Diaye pour Cardiff, le vendredi. Sala passe sa visite médicale puis passe la nuit à Cardiff, N’Diaye repart en France le vendredi après-midi pour honorer des rendez-vous. Emiliano revient ensuite à Nantes, dimanche et lundi, pour régler quelques affaires, et dire au revoir à ses coéquipiers du FC Nantes. Il doit retourner à Cardiff le lundi 18 janvier et c’est à nouveau Willie McKay qui organise le voyage.

Pour ce vol Nantes – Cardiff, l’agent rappelle David Hayman mais cette dernier est cette fois indisponible. McKay contacte alors David Henderson, qui propose finalement la mission à David Ibbotson… Pour quelle raison ? Le mystère reste entier.

Emiliano Sala, 28 ans, et David Ibbotson, le pilote de 59 ans, voyageaient à bord d’un monomoteur Piper Malibu qui a disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey.