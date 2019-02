Diplomatie: des investisseurs norvégiens séduits par le potentiel d’affaires au Bénin

Le ministre béninois de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a tenu du 21 au 22 février de l’année en cours une séance de travail avec le Gouvernement norvégien, les institutions financières norvégiennes et les principaux acteurs du secteur privé norvégien, autour de la réalisation des projets de développement de notre pays.

Cette visite de l’argentier national a pour objet de maintenir la dynamique donnée à la coopération bénino-norvégienne par le Président Patrice Talon lors de sa visite officielle en Norvège en novembre 2018. Il s’agissait spécifiquement pour le Ministre WADAGNI d’échanger avec le Gouvernement norvégien, les institutions financières norvégiennes et les principaux acteurs du secteur privé norvégien, autour de la réalisation des projets de développement de notre pays en vue de susciter l’intérêt des investisseurs privés de ce pays pour le Bénin.

Pour ce faire, le Ministre de l’Economie et des Finances a eu des échanges, le 21 février, avec Monsieur Dag-Inge Ulstein, Ministre du Développement International du Royaume de Norvège, ensuite avec Monsieur Brage Baklien, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Finances de Norvège, respectivement au sujet de l’accompagnement du Gouvernement norvégien à la réalisation de certains projets majeurs au Bénin et des possibilités d’intervention du Fonds souverain norvégien (The Oil Fund) au Bénin.

La seconde journée de la mission de l’argentier national à Oslo a été consacrée à des rencontres avec le Directeur Général de l’Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD), M. Jon LOMØY d’une part, et avec le CEO du Fonds norvégien d’investissement dans les pays en développement (NORFUND), M. Tellef Thorleifsson d’autre part. La séance de travail du Ministre avec le CEO de NORFUND a été suivie d’un déjeuner d’affaires organisé par la “Norwegian-African Business Association” (NABA), avec une participation massive d’acteurs clés du secteur privé norvégien, tels que GIEK, Export Credit Norway, DNB, COWI, VISSIM, etc. Toutes ces structures ont affiché un fort engouement pour la mission économique et commerciale norvégienne au Bénin du 03 au 05 avril 2019.