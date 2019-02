Des stars rendent d’émouvants hommages à Karl Lagerfeld sur Instagram

Après l’annonce du décès du couturier de renommé et grande icône de la mode, Karl Lagerfeld, dans la matinée de ce mardi 19 février 2019, des stars lui ont rendu un émouvant hommage sur les réseaux sociaux.

Le monde de la mode est en deuil depuis ce matin. Et pour cause, un grand baobab de la mode vient de tomber. Le directeur artistique de la maison Chanel est passé de vie à trépas ce mardi 19 février 2019, à l’âge de 85 ans.

A l’annonce de cette tragique annonce, de nombreuses stars lui ont rendu leur derniers hommages à travers le célèbre réseau social Instagram. « Cher Karl Lagerfeld, Cher maître. Votre Présence si vibrante, votre profonde gentillesse. L’intérêt et la curiosité que vous aviez pour les gens et le monde m’ont profondément touchée. Ce que vous laissez est Vivant, Lumineux, Éclatant. Le mot Génie vous habitait à la perfection. Merci pour la beauté, l’humour, la poésie. L’authenticité, l’excellence, la passion et l’amour. Merci d’avoir tant donné à la France. Et à l’Art. Je vous souhaite un merveilleux et paisible voyage. Avec tout mon amour. ♥️♥️♥️ Marion », a écrit Marion Cotillard sur son compte Instagram. Tout comme lui, Iris Mittenaere, a aussi à son tour, laissé un message d’hommage. « L’un des plus grands noms de la mode nous a quitté ce matin. J’admirais tellement son travail », a commenté la belle Iris.

Carla Bruni a aussi sacrifié à la tradition en rendant hommage au Directeur artistique de Chanel, en postant un message sur son compte Instagram. « Cher Karl, merci pour toutes ces étincelles ✨…. merci d’avoir apporté tant de beauté et de légèreté dans ce monde si lourd. Tant de couleurs dans cette grisaille, tant d’esprit dans cette époque éteinte. Je crois que vous n’auriez pas aimé trop de larmes, trop de fleurs ou de couronnes. Mais, vous allez beaucoup nous manquer. À moi comme au monde entier. »

Par ailleurs, cette icône de la mode décédée n’est pas que directeur artistique de la maison Chanel, mais il est aussi un Grand couturier, styliste, photographe, designer,… trop de titre pour lui seul. Il est mort des suites d’un cancer de pancréas à l’âge de 85 ans.