Depuis la France, Debordo Leekunfa parle : « Entre Arafat et moi c’est fini. J’ai préféré arrêter nos relations »

Plongé dans un mutisme depuis son humiliation au concert de DJ Arafat, Debordo Leekunfa a enfin donné de la voix. Depuis la France où il entame une tournée, ce dernier s’est confié à Serge Fattoh Ellingand dans son émission Afronight sur Télésud.

Alors qu’il séjourne en France depuis quelque temps, Debordo Leekunfa et Sandia Chouchou avait été les invités de Serge Fattoh Ellingand à la veille de leur prestation à Ivoire Culture 2019. En dehors de sa participation à cet événement, Debordo Leekunfa est revenu sur des faits ayant marqué son actualité de ses derniers jours. Entre autres, les raisons de sa séparation d’avec DJ Arafat.

« Entre Arafat et moi c’est fini. J’ai préféré arrêter nos relations », a-t-il tranché à la question du présentateur de savoir si le courant passe toujours entre les deux acteurs du couper-décaler. Même s’il reconnaît qu’ « il n’y a plus de clash », Debordo dit être passé à autre chose que de continuer sa collaboration avec Beerus Sama. « . À la base, Arafat et moi avons été de bons collaborateurs mais pas de bons amis et cela s’est ressenti très souvent où nos différends ont pris le dessus sur nos collaborations », a-t-il traduit.

Debordo Leekunfa qui admet que « le niveau du couper-décaler a un peu baissé parce que les visions ont changé, la façon de procéder » a toutefois jugé son bilan 2018 très positif. Avec Sandia Chouchou avec qui il séjourne en Europe, Debordo Leekunfa compte lui apporter son expérience forte de plusieurs années de carrière. L’artiste séjournera en Europe jusqu’en avril. Sa tournée dénommée ‘’Euro Tour 2019’’ le conduira dans plusieurs villes d’Europe.