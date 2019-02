Déposé dans une prison “VIP”, Alexandre Benalla dans une cellule “très bien équipée”

L’ancien collaborateur direct du président Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été placé en détention provisoire pour soupçons de faux témoignages devant le Sénat, puis transférer à la prison de la Santé, tout juste rénovée.

Alexandre Benalla a intégré le quartier “des personnes vulnérables”, l’espace où sont logés les personnalités, entre autres, afin de les protéger d’éventuelles violences de la part des autres détenus, a rapporté BFM TV. Selon le parisien, sa cellule rénovée de neuf mètres carrés, où il loge seul, est équipée d’un téléphone fixe, d’une télévision, de plaques chauffantes, d’une douche et d’un petit frigo. Aussi, Benalla peut, s’il le souhaite, effectuer des promenades seul, à l’écart des autres détenus et faire du sport dans une salle affectée à cela. D’après les explications de l’administration pénitentiaire auprès du quotidien, “Il ne s’agit pas d’un traitement de faveur. “La détention n’y est pas plus souple. Mais il s’agit qu’elle ne soit pas non plus rendue plus difficile par ce statut médiatique du détenu” va t-elle préciser.

Pour rappel, il est mis en examen pour les violences survenues à la place de la Contrescarpe à Paris, le 1er mai 2018. Attendant son procès, il est à noter qu’avec cette incarcération, il risque jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.