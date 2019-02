Découvrez 6 choses que les femmes ne doivent jamais faire à leurs seins 

Le cancer de sein qui est devenu récurent de nos jours, est la conséquence des comportements des femmes. En effet, le port de certain soutien-gorge, ainsi que d’autres attitudes risquées qu’elles ignorent,( sont à la base de ce mal. Découvrez à travers cet article, les choses à éviter.

La plupart des femmes, peuvent se rappeler individuellement quand leurs seins ont commencé à se développer durant leur adolescence. Cette étape de la croissance, peut sembler une expérience incroyablement gênante pour certaines, car elles constatent de nouveaux développements sur leurs corps, sans compter les hormones et les émotions qu’elles ont enduré durant ce moment.

Cependant, à la longue, elles trouvent finalement la meilleure façon de s’adapter à cette nouvelle masse (les seins) sur leur corps. Malheureusement, d’après une étude, il s’est avéré que la plupart des femmes prennent mal soin de leurs seins. Ce qui peut engendrer le cancer de sein. Or, elles peuvent facilement l’éviter. Voici donc 6 choses à éviter par les femmes pour leurs seins.

Portez un soutien-gorge de taille incorrecte

Seulement une femme sur 4, porte la taille correcte, la plupart le porte un peu trop petit. Ce petit décolleté pourrait sembler beau, mais inconfortable. Les études montrent que serrer les seins dans des petits soutiens peut limiter le flux sanguin et provoquer des tissus cicatriciels qui conduisent potentiellement au cancer.

Se faire un piercing sur les mamelons

Tout emplacement de piercing sur le mamelon, peut vous exposer à un risque d’infection, car la proximité étroite du mamelon au système lymphatique fait que les bactéries peuvent rapidement se propager dans la circulation sanguine.

Fumer des cigarettes

Les produits chimiques que vous inhalez à chaque cigarette se fraient un chemin dans vos poumons, mais ils s’infiltrent également dans la peau et endommagent l’élastine, ce qui contribue beaucoup à affaisser les seins des fumeuses.

4- Courir sans protéger les seins

Courir ou aller à la salle de gym, sans un soutien-gorge de sport, même pour les seins les plus petits, fait rebondir les seins, et former des tissus cicatriciels. En plus, cela peut être très douloureux pour certaines.

5- Se coucher sur le ventre

Bien que cela ne rétrécisse pas votre poitrine comme les rumeurs le prétendent, la pression de nuit peut modifier leur forme au fil du temps. Prenez un oreiller pour les soutenir, ou dormez sur le côté.

6- Voir un chirurgien plastique, pour donner à vos deux seins la même taille est une mauvaise idée

Vous pourriez être déçue par la taille un peu plus petite de votre sein droit et frustrée qu’il n’ait pas la même taille que celui de gauche. Le fait est que, statistiquement parlant, avoir un sein plus gros que l’autre (généralement celui de gauche) est l’une des choses, les plus communes que les femmes ont, à travers le monde, donc il n’y a pas besoin de se précipiter chez un chirurgien plastique pour quelques onces de différence.