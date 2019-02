Cyclisme – Tour de l’Espoir: le Bénin à l’école

La deuxième édition du Tour de l’Espoir a été lancée ce lundi 4 février et ce jusqu’au samedi 9 février 2019 à Douala au Cameroun. Le Bénin est bel et bien présent avec quatre coureurs. L’objectif pour les jeunes coureurs béninois est d’acquérir de l’expérience. La première étape s’est achevée avec une 17e place sur 18, pour l’écurie venue du Bénin.

La compétition va se dérouler sur cinq étapes avec un plateau composé de 19 délégations de 4 continents : Algérie, Argentine, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Équateur, Érythrée, Éthiopie, Japon, Kenya, Île Maurice, Europe-Monaco, Maroc, Nigeria, Portugal, Rwanda, Tunisie et l’Égypte.

Tour de l’Espoir, né pour le développement du Cyclisme

Le Tour de l’Espoir créé en 2018, a intégré à sa naissance, le calendrier de la Coupe des Nations Espoirs, » une première dans l’histoire du cyclisme pour une épreuve africaine. », a annoncé le président Hazoumè. A en croire ce dernier, la compétition, destinée à faire progresser les cyclistes africains, a vu notamment le jour sur l’engagement du nouveau président de l’UCI David Lappartient de développer le cyclisme sur le continent. Et c’est Vivendi Sports qui en assure l’organisation pour une durée de dix ans, sous la houlette de la Fédération camerounaise de Cyclisme.

Raison de l’absence de deux coureurs béninois

La béninoise partie de Cotonou le samedi 2 février 2019, a été présentée avec quatre coureurs au lieu de six et trois officiels. Pourquoi deux absences ? « Nous avons que 4 coureurs parce que deux sont de juin 1996. Ils n’ont pas encore 23 ans et ont été éliminés avant le départ de Cotonou. C’est malheureusement l’année de naissance et non le mois pour les catégories de L’UCI. Nous sommes un peu défavorisés par rapport aux autres équipes de six coureurs pour le contre-la-montre. Mais les coureurs sont motivés. Nous y sommes grâce au sponsoring de la Sobebra que nous n’arrêtons pas de remercier. », nous a expliqué Romuald Hazoumè, président de l’instance béninoise du Vélo.

Délégation béninoise

Coureurs :

ANATO Christian

SOUDJI Romuald

AHOUANDJINOU Idiwane

ZINSOU Aurel

Directeurs Sportifs :

OSHO Papoen, Coach

HANSINON Eugène , Mecanicien

DAGBA ALADE Yvon, Chef de Délégation

Résultat étape I

vivendi tour