Crise territoriale: deux puissances nucléaires au bord de la guerre

Le gouvernement pakistanais a autorisé ses forces militaires à “réagir de manière décisive et globale, à toute agression ou mésaventure” de l’Inde voisine, alors que les tensions montent en flèche, entre ses rivaux dotés d’armes nucléaires.

L’Inde a promis “une réponse stupéfiante” à un attentat-suicide dans la région controversée du Cachemire, qui a tué 42 soldats indiens, la pire de ce type depuis le début de la rébellion armée de 1989. Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a annoncé cet ordre, dans une déclaration gouvernementale, publiée à l’issue d’une réunion de son conseil de sécurité nationale, tenue jeudi. Il a précisé que le Pakistan n’était “impliqué d’aucune manière, moyen ou forme” , dans l’attaque qui aurait été “conçue, planifiée et exécutée de manière indigène”.

Dans sa déclaration, le Pakistan a réitéré son offre d’aider à enquêter sur l’attaque et de prendre des mesures à l’encontre de toute personne qui utiliserait le sol pakistanais pour des attaques contre l’Inde. Le Pakistan a également proposé d’engager un “dialogue” avec l’Inde sur toutes les questions, y compris le terrorisme. Auparavant, il avait demandé à l’Inde de fournir des preuves, à l’appui de ses affirmations selon lesquelles, elle soutiendrait les groupes rebelles du Cachemire.

L’Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, se disputent depuis sept décennies sur la région himalayenne du Cachemire, l’une des zones les plus militarisées du monde. L’Inde a longtemps accusé le Pakistan d’avoir hébergé et aidé des rebelles armés, qui visent ses forces au Cachemire. Le territoire himalayen est divisé entre les zones de contrôle pakistanaises et indiennes, mais les deux pays le revendiquent intégralement et ont mené deux de leurs trois guerres pour la cause. Une rébellion armée a éclaté au Cachemire en 1989, demandant l’indépendance ou l’union avec le Pakistan. Le Pakistan nie avoir soutenu les rebelles et a imputé la violence au Cachemire à ce qu’il considère être l’occupation militaire du territoire par l’Inde. Après l’attaque de la semaine dernière, l’Inde a mis fin au commerce et à un service de bus clé vers la partie du Cachemire sous contrôle pakistanais.