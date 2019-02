Coupe du Roi: voici comment Luis Suarez assomme le Real Madrid (vidéo)

Mercredi 27 février 2019, le Barça a donné un énorme coup de massue au Réal, grâce à Luis Suarez. Ce à travers son jeu, qui a fait très mal à sa cible préférée depuis qu’il est à Barcelone, le Real Madrid.

Le match de la dernière chance pour l’équipe de Zinédine Zidane, champion sortant, et ce sommet du football mondial a souri au Barça, plus solide et plus efficace à défaut d’être séduisant. Lors de la demie finale de la coupe du Roi, Semedo a lancé à droite Dembélé qui mène la contre-attaque du Barça. Luis Suarez s’est à son tour jeté au second poteau pour conclure à bout portant même si finalement, c’est Varane qui marque contre son camp en taclant.

Le Barça a humilié à Santiago Bernabeu le Real Madrid en l’espace de vingt minutes. Comme si ça ne suffisait pas, très présent dans le match, l’Uruguayen Luis Suarez s’est fendu d’une panenka parfaite pour porter le score à 0-3. En effet, l’Uruguayen a mystifié Keylor Navas sur penalty avec une frappe en feuille morte du droit. Le gardien du Real Madrid a donc été pris à contre-pied avec un plongeon sur sa droite comme l’indique la vidéo.

L’attaquant uruguayen a marqué lors de ce match, le premier et le troisième but des siens lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi remportée 0-3 par les Blaugrana. Il a ainsi atteint la barre des onze buts toutes compétitions confondues face aux Madrilènes.