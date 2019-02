Côte d’Ivoire: Tiken Jah appelle Gbagbo, Ouattara et Bédié à renoncer au pouvoir (Vidéo)

Le chanteur Tiken Jah Fakoli, s’est adressé ce jeudi 07 février, à l’élite de la Côte d’Ivoire, en occurrence Alassane Ouattara, Henry Konan Bédié et bien entendu, Laurent Gbagbo. Dans une vidéo, le chanteur a convié les trois personnalités à renoncer à la course pour la présidentielle de 2020.

Le reggae man ivoirien Tiken Jah n’est pas allé par trois chemins pour adresser son message aux trois personnalités politiques les plus populaires de Côte d’Ivoire. Longtemps resté dans un mutisme controversé sur la situation politique du pays, l’artiste est monté au créneau pour rappeler que la Côte d’Ivoire est le pays de tous les ivoiriens et qu’elle ne saurait être prise en otage par quelques têtes, parlant de l’actuel président Alassane Ouattara et des anciens présidents Henry Konan Bédié et Laurent Gbagbo. « Nous ne pouvons pas nous laisser prendre en otage par trois personnes. Nous devons absolument aller vers la paix et la réconciliation », a appelé Tiken.

L’artiste poursuit dans la vidéo que « depuis plusieurs décennies, à la veille de chaque élection, nous vivons et revivons les mêmes problèmes, alors que nous devons tirer les leçons des années 1999, 2002 et 2010. C’est à nous aujourd’hui de conseiller les autres peuples, nous devons tout faire pour aller vers la paix, la réconciliation et l’unité nationale ». En concluant son intervention, Tike Jah a lancé un autre appel au président Alassane Ouattara, au président Henri Konan Bédié, au président Laurent Gbagbo, leur demandant de « renoncer à se présenter aux prochaines élections ».