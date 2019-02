Côte d’Ivoire: quand DJ Arafat et Ariel Sheney se retrouvent

Après plusieurs mois de conflits, DJ Arafat et son ex-poulain Ariel Sheney, ont été aperçus au VIP Discothèque dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 février dernier. Les deux artistes y étaient pour soutenir Prince Alex, le responsable des lieux, à sa soirée « La nuit des VIP ». Mais également, Soum Bill est venu avec son staff, pour écouler les tickets de son concert du samedi 02 mars prochain.

DJ Arafat qui a été le dernier à se présenter sur les lieux, s’est installé loin des salons feutrés où il avait pour habitude de s’asseoir. Le Daishikan s’est installé humblement au comptoir avec son ami, président Binaté, pour suivre la soirée.

Quand à Ariel Sheney, arrivé un peu tôt, il était dans un salon non loin de la piste de danse avec des amis à lui. De même que Claire Bahi sirotant son champagne avec une copine et Kedjevara assis discrètement dans un coin de la boîte.

Ainsi, lors de la soirée, c’était, comme on le dit dans le jargon ivoirien, « chacun dans son chacun ». A la fin de la soirée également, chacun est allé de son côté. Et Arafat a été le premier à quitter les lieux.

Il faut rappeler que le patron de la YôrôGang Dj arafat, a été formel, en tenant mordicus, que son poulain Ariel Sheney, ne fait plus partie de son écurie. Car l’Artiste Ariel Sheney avait lors d’une conférence de presse, annoncé son retrait de la Yorogang, structure et famille artistique de DJ Arafat.