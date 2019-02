La prochaine élection présidentielle prévue pour 2020 en Côte d’Ivoire est dans la tête des politiques et des citoyens. Pour le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, il ne fait aucun doute que le parti sera aux affaires après cette échéance.

Selon Simone Gbagbo, lors d’un meeting animé dimanche, le parti de son époux sera présent à la prochaine consultation électorale qui consacrera le successeur de l’actuel président Alassane Ouattara. Mme Gbagbo voit le FPI aux affaires après l’élection de 2020 et appelle à s’unir afin que cela soit possible. Pour elle le FPI ne peut pas gagner l’élection si les ivoiriens vont voter dans la division et la discorde. « Si on travaille pour la nation, on va gagner les élections… Nous sommes obligés d’aller à la réconciliation et à la paix. Quand je parle de paix, je ne parle pas de la paix hypocrite, mais d’une paix d’amour, sincère et remplie d’affection », indique Mme Gbagbo.

Elle prône un pays prospère et paisible dans lequel chaque citoyen aurait sa place affichant une grande confiance en l’avenir de la Côte d’Ivoire. « Je plaide pour une Côte d’Ivoire riche où les hommes et les femmes produisent les richesses qui appartiennent d’abord aux Ivoiriens avant d’appartenir aux étrangers », martèle la vice-présidente du FPI. L’ex-première dame a aussi appelé les militants de son parti à travailler à l’union afin que le retour espéré de Laurent Gbagbo au pays puisse se passer dans de bonnes conditions, et surtout faciliter la reconquête du pouvoir d’Etat à l’élection présidentielle de 2020, indique Afrique sur 7.