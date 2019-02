Côte d’Ivoire: plus rien ne va, entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo?

Depuis sa libération de prison par la chambre d’appel de la Cour pénale internationale, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été accueilli sur sol par la Belgique où vit avec sa seconde épouse. L’ex première dame Simone Gbagbo, s’est réjouie de la libération de Gbagbo et l’a manifestée explicitement, mais depuis, les deux conjoints ne se sont toujours pas rencontrés.

Simone Gbagbo n’a pas caché sa joie de voir sortir de prison son époux Laurent Gbagbo. Depuis l’annonce de l’acquittement par la CPI de l’ancien président, l’ex première dame de Côte d’Ivoire, n’a de cesse d’appeler à la mobilisation des ivoiriens, pour apporter leur soutien à Laurent Gbagbo. Cependant, malgré toutes ces actions et cette manifestation de joie, les deux personnalités politiques et époux, ne se sont pas encore rencontrés, du moins pas officiellement. Y a-t-il eu des contacts entre eux depuis trois semaines que Gbagbo est libre ? Aucune voix autorisée n’a mentionné ça. De source proche de ces personnalités ivoiriennes, le courant ne passerait plus entre elles.

En effet, selon la source contactée par Beninwebtv, Simone Gbagbo reste officiellement la femme de Gbagbo Laurent, mais leurs relations ne seraient plus au beau fixe. Des divergences idéologiques en matière politique seraient une des raisons de ce probable désaccord entre Laurent et Simone Gbagbo. De plus, plusieurs rumeurs ont circulé, faisant état de ce que Mme Gbagbo ne serait pas la bienvenue à Mama, le village natal de Gbagbo. Certes, il y a quelques jours, Simone y a fait un tour, annonçant que ce n’était de des bruits et que tout allait bien. Dans tous les cas, Laurent et Simone Gbagbo n’ont pas encore eu de contact officiel et cela en dit long sur la nature de leurs relations actuelles, après avoir chacun, séjourné en prison. Si les informations sont confirmées, il va sans dire que la crise postélectorale de 2011 en Côte d’Ivoire n’aura pas divisé que le peuple ivoirien, mais aussi le couple Laurent et Simone Gbagbo.