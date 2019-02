Côte d’ivoire: l’ex manager de Dj Arafat renoue sa collaboration avec le maître du yorobo

L’ex manager du Dj Arafat, vient de renouer avec ce dernier. Le manager après avoir quitté le Yorobo, pour aller collaborer avec la structure événementiel M Groupe, structure appartenant à l’artiste Molare renoue encore les liens avec Dj Arafat.

En effet, parti loin de sa famille musicale depuis plus d’une année, Habib Marwane est aperçu ces derniers jours, aux côtés d’Arafat Dj. Au four et au moulin pour le bonheur de son ami et frère, l’ex manager d’Arafat Dj, fait ainsi, à travers ce retour, un grand bien aux membres de la YoroGang et au leader de la ‘’chine populaire’’. Rencontres, séances de travail et autres événements se multiplient déjà. Cela, à la grande satisfaction de ceux qu’on appelle le ‘’chinois’’.

« Habib Marwane est chez lui en famille. Il n’a jamais eu de souci avec les artistes et les membres de la YoroGang. Lorsqu’Habib Marwane a la possibilité d’aider un membre du groupe, il le fait sans se poser de question. C’est un père et un aîné pour de nombreuses personnes. Avec ce grand bosseur, qui est un frère et un confident pour Daishikan, c’est clair que la YoroGang va se remettre au travail et toucher le sommet du showbiz », a confié des proches de Dj Arafat , heureux de retrouver cet élément important du dispositif d’Arafat Dj.