Côte d’ivoire: la photo de la chroniqueuse Alisa Zenar qui déclenche de vives polémiques

La chroniqueuse de l’émission « C’midi » sur RTI, Zenar Alisa a fait le buzz durant tout le mois janvier en publiant une photo d’elle en tenue de mariage sur les médias sociaux. Des clichés qui ont affolé la toile et ont suscité de vives polémiques.

En effet, tout porte à croire que la chroniqueuse c’était « mise la corde au cou ». Mais Zenar Alisa a encore joué avec les esprits des internautes. En effet, la raison pour laquelle elle s’était vêtue en tenue de mariage était tout simple: L’ artiste musicien Shado Chris a utilisé Alisa Zenar et l’ex de Josey, Stéphane Zabavy pour les besoins du clip de son nouveau single ”d’aller où”. Et à travers cette vidéo, la chroniqueuse interprétais le rôle d’une mariée qui devrait épouser un homme qu’elle n’aimait pas (Stéphane Zabavy). Mais soudainement lors de son mariage celui qu’elle prétend aimer ( joué par Shado Chris) vient interrompre le mariage au moment où elle devrait dire « oui ». C’est ainsi, qu’en fin du clip Zena Alisar et Shado Chris se retrouvent. Alisar ayant interrompu le mariage rejoint l’élu de son coeur.

Par ailleurs, il faut souligner que Alisa Zenar et Shado Chris ont été longtemps vus comme des amants jusqu’à tout récemment avant que la chroniqueuse télé n’officialise ses fiançailles, elle et Shado Chris ont longtemps été vus comme des amants. Les deux ont-ils eu une aventure? On ne peut jurer de rien . Là-dessus, ils ne se sont jamais exprimés gardant ce secret jalousement. Mais toujours est il qu’après la sortie du clip les deux stars restent encore très complices. C’est sûr que les spéculations sur la présumée relation amoureuse entre chardo et Alisar reprendront de plus belle.