Côte d’Ivoire: entre Arafat, Beynaud et Safarel, qui pour remplir le Félicia ?

En côte d’ivoire, s’il existe bien un endroit où les artistes Coupé-Décalé rêvent de mesurer leur popularité, c’est bien le Stade Félix Houphouët-Boigny. Ce serait un véritable exploit, si un artiste arrivait à remplir ce stade.

DJ Arafat, le leader du mouvement et le plus suivi sur les réseaux sociaux, est celui qui semble le plus apte à drainer du monde au « Félicia ».

Mais malgré son influence, il lui serait difficile de faire le plein du Félicia. Debordo Leekunfa et Serge Beynaud, sont, eux, en perte de vitesse. Leurs récentes sorties n’ont pas été les plus populaires.

Safarel Obiang lui, a le vent en poupe, mais, ne possède pas, la même aura que DJ Arafat. Ariel Sheney, Kedjevara ou encore DJ Mix, eux ne sont pas les plus populaires des artistes. Par ailleurs, il est quasiment impossible à un artiste tout seul, de remplir à l’heure actuelle le Félicia. Seule une association de plusieurs grosses têtes pourrait y parvenir.

Comme dit supra, il existe de grosses têtes d’affiche dans le coupé décalé, mais peu sont capables de faire le plein du stade Félix Houphouët-Boigny d’une capacité de 35 000 places assises, encore moins, la grande salle de spectacle du Palais de la Culture de Treichville 4000 places ou encore, l’Ivoire Golf Club, qui peut accueillir près de 5000 personnes.