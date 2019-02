Côte d’ivoire -célébration des 30 ans de carrière : la comédienne Adrienne Koutouan très attendue par ses fans

La comédienne ivoirienne Adrienne Koutouan célébrera ses 30 ans de carrière bientôt. A cet effet, un spectacle sera organisé qui se déroulera le 30 mars 2019 pour la célébration de l’événement

Adrienne Koutouan fait l’unanimité autour de son talent et de son professionnalisme . Elle attire l’admiration de tous et ses fans sont unanimes sur le fait qu’elle est la meilleure de sa génération. « Adrienne Koutouan est le modèle du succès par l’humilité. Malgré le succès qu’elle rencontre, on ne l’a jamais vue impliquée dans un scandale », a confié une de ses fans qui attend, comme bon nombre de personnes, le 30 mars prochain au Palais de la Culture. « Cette dame me plaît énormément ! Il suffit que je la regarde pour que j’oublie tous mes soucis. Elle est extraordinaire », s’est aussi exprimée dans un commentaire, M. Tra Bi suite à une publication d’une capsule annonçant la célébration des 30ans de carrière de la comédienne.

Il faut dire que les commentaires de ce genre et bien d’autres, fusent et l’on sent un véritable amour des Ivoiriens pour cette perle du 7e Art africain. Et déjà, plus d’un mois avant le spectacle, la question des tickets est au centre de tous les commentaires. Chacun tenant à ne, pour rien au monde, rater ce spectacle de rêve.

De ce fait, les promoteurs s’organisent de façon professionnelle, afin que les tickets soient disponibles dans un délai convenable. Du côté de l’artiste, elle est consciente de l’exigence de ses fans et se prépare en conséquence pour offrir un spectacle inédit.

Adrienne Koutouan fait partie des première comédiennes ivoiriennes et sa notoriété s’est plus accrue avec la série ‘’Ma famille’’, les films tels que ‘’Caramel’’, ‘’Faut pas fâcher ‘’,’’Quand les éléphants se battent’’, ‘’ Wariko’’, ‘’ Sida dans la cité 1 et 2’’ pour ne citer que ceux-là.

Adrienne Ako Anomgbo Koutouan, est une actrice ivoirienne, née en 1969. Elle fait ses débuts au théâtre avec la troupe africaine Fétiche Eburnéen. Depuis, elle mène sa carrière de comédienne aussi bien au théâtre, au cinéma que pour la télévision. Elle est l’héroïne d’émissions populaires telles que “Faut pas fâcher”. Elle est nommée meilleure actrice nationale en 1985 et a reçu le prix de la meilleure actrice FICA en 2004. Elle est mère de deux enfants. Elle est originaire du village ébrié d’Abobo-Té situé dans la commune d’Abobo (Abidjan).

Dans la plupart de ses œuvres, l’actrice vit son art et s’y adonne totalement. Un des aspects qui lui a valu des lauriers depuis quelques années si l’on se réfère aux nombreux prix obtenus pendant son parcours artistique. Le premier en date est le prix de la « Meilleure danseuse de ballet en Côte d’Ivoire » qui, d’ailleurs en 2008 a ouvert la porte à tant d’autres jusqu’à nos jours, rapporte une source.