Concert polémique en Arabie Saoudite de la trop sexy Maria Carey (Vidéo)

Maria Carey s’est produite ce jeudi 31 janvier en Arabie Saoudite. La diva est ainsi la première artiste américaine à s’y produire. Un concert qui a suscité de vives réactions dans les associations féministes, qui avaient invité la star à annuler sa venue dans un pays où les droits des femmes sont toujours menacés.



Contre vents et marrées, la chanteuse américaine Mariah Carey s’est produite, jeudi 31 janvier, en concert en Arabie Saoudite. C’est une première en Arabie Saoudite où une chanteuse américaine donne un concert au royaume wahabbite. C’était en marge du premier tournoi de golf international qui se tient dans la Ville économique du roi Abdallah.

Un appel à censurer le concert

La sulfureuse Mariah Carey en personne, connue pour son corps plantureux et ses tenues aguicheuses, qui s’est produite au pays d’Al Saoud… au grand dam des conservateurs et intégristes religieux qui avaient massivement appelé à annuler ce concert.

Sa venue a provoqué la colère des autorités religieuses, scandalisées que la chanteuse, qui aime s’afficher dans des tenues affriolantes accompagnée de beaux danseurs, puisse se donner en spectacle non loin de la ville sainte de La Mecque. Un appel à censurer le concert a également été lancé en amont sur les réseaux sociaux, pour des motifs diamétralement opposés : plusieurs associations féministes ont interpellé Mariah Carey afin de la convaincre de renoncer.

Si l’Arabie Saoudite, sous l’égide du prince héritier Mohammed Ben Salman (MBS), a mis en place une série de réformes progressistes, les activistes et défenseurs des droits de la femme dénoncent la dure réalité du quotidien de millions de Saoudiennes bafouées, emprisonnées et victimes d’un système patriarcal répressif. Une lettre ouverte destinée à Mariah Carey lancée par l’organisation Code Pink l’invite à ne pas fermer les yeux sur les crimes perpétrés dans le pays. « Ne sait-elle pas que l’Arabie Saoudite est l’un des régimes les plus autoritaires et meurtriers de la planète ? Ne sait-elle que les femmes qui se battent pour leurs droits sont torturées dans les prisons saoudiennes ? Ne sait-elle pas que l’Arabie Saoudite bombarde des écoles pour enfants au Yémen ? » peut-on lire sur le site.

Un signe d’ouverture d’esprit des dirigeants du pays

Face à la controverse, Mariah Carey a réagi par la voix de son porte-parole la veille de la représentation. L’interprète de « The Distance » s’est expliquée sur les raisons qui l’ont poussée à se rendre en Arabie Saoudite malgré les protestations. « Lorsqu’elle a reçu la proposition de se produire devant un public mixte et international en Arabie Saoudite, Mariah a accepté cette opportunité qu’elle a considéré comme un signal positif vers la dissolution de la ségrégation des genres. En tant qu’artiste féminine porteuse d’un message d’égalité et d’émancipation, elle souhaite apporter son inspiration et ses encouragements devant tous publics » a-t-elle avancé dans un communiqué transmis à l’agence WENN.

L’entourage de la star, sensible aux critiques qu’elle a reçues, a ainsi appuyé sur la « signification culturelle » d’un tel concert. Jusqu’à la fin 2017, les femmes saoudiennes n’étaient pas autorisées à entrer dans un stade ni à assister à un événement musical.