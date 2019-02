Comment traiter une peau sensible et réactive ?

Face aux agressions extérieures et aux émotions intérieures, toutes les peaux ne sont pas égales. Rougeurs, picotements, voire sensations de brûlure sont autant de symptômes qui pourraient être dus, à une certaine sensibilité cutanée. Et contrairement à ce que beaucoup croient, cette hyper réactivité n’est pas l’apanage des peaux sèches. Découvrez comment traiter les peaux sensibles et réactives.

L’eczéma, les allergies, les rougeurs, les tiraillements, voilà quelques maux dont souffrent les peaux aujourd’hui. La plupart du temps, ces maux sont dus à l’utilisation des crèmes hydratantes, qui ne sont pas à la hauteur des exigences de votre peau. Comment donc pourriez-vous la nourrir ou l’apaiser ? Voici quelques solutions ici.

Les soins

La sensibilité est une caractéristique de la peau. La réactivité de votre peau, peut être due à l’usage de mauvais produits cosmétiques, mais aussi au stress, à la climatisation, au chauffage, au calcaire présent dans l’eau courante, ou encore aux cycles menstruels.

Dans tous les cas de figure, la peau se déshydrate. Et c’est la cause des tiraillements, des démangeaisons. Il est donc conseillé de l’hydrater, avec des soins de haute tolérance, à la composition parfaite, sans allergène et naturellement. L’une des marques les plus réputées pour ce type de soins est “Caudalie”. Elle utilise majoritairement des actifs provenant du raisin comme l’eau de raisin bio, l’huile de pépins de raisin et la vinolevure.

Dans ladite gamme, l’utilisation de l’Eau Micellaire Démaquillante à l’Eau de Raisin Bio et Camomille, est conseillée pour démaquiller et nettoyer votre peau sans eau, afin d’éviter le contact avec le calcaire. En guise d’autre soin, il est suggéré d’utiliser l’Huile de Nuit Nourrissante Vinosource de Caudalie à la composition 100% naturelle, combinant l’action de 6 huiles végétales.

Les huiles et eaux végétales

Il est également possible d’utiliser des huiles ou des eaux végétales, dont vous pouvez vous en procurer dans les magasins Bio, pour le traitement de vos peaux sensibles. Cependant, elles doivent être choisies en fonction de la nature de votre peau.

Quelle huile végétale pour les peaux sèches et sensibles, ainsi que les peaux grasses ?

Pour les peaux sèches et sensibles, utilisez l’huile d’amande douce, de sésame, de germe de blé, de jojoba ou de rose musquée, de macadamia. En revanche, pour les peaux grasses et sensibles, il faut l’huile de jojoba, de noisette et de nigelle.

Quelle eau florale pour les peaux sèches et sensibles, ainsi que pour les peaux grasses ?

L’eau de rose, de fleur d’oranger, de tilleul, de bleuet sont beaucoup plus conseillées pour les peaux sèches et sensibles. Par contre, l’eau de Lavande, de rose et de bleuet serait mieux pour l’entretien des peaux grasses et sensibles.

Par ailleurs, si vous ne disposez pas d’une bonne hygiène corporelle, tous ces soins sus-cités auront un effet très limité. De même, la consommation de l’alcool, de café, d’épices est aussi à éviter, afin d’apaiser votre peau sensible. Autre chose à éviter, l’exposition au soleil, ainsi qu’au vent. Quant à la cortisone, elle doit être bannie, car elle fragilise la peau.