Combat de boxe: le Champion Oly Yves Roland prévient DJ Arafat et met en garde Tiesco le sultan

Depuis l’obtention de sa licence MMA , DJ Arafat veut tenter une carrière parallèle dans la boxe. C’est dans ce contexte, que le Champion ivoirien de muaythai ( boxe thaïlandaise) Oly Yves Roland, a voulu attirer l’attention de l’artiste de Coupé-Décalé .

Déjà un passionné d’automobile et des arts martiaux, DJ Arafat pense désormais s’orienter vers une nouvelle discipline, diamétralement opposée à la musique. L’artiste ivoirien du Coupé-Décalé est prêt à fouler les rings pour des combats. Mais, Oly Yves Roland, l’un des sportifs ivoiriens les plus talentueux et les plus en vogue du moment, a voulu attirer l’attention de l’artiste de Coupé-Décalé. » Arafat s’est fait signer par une organisation de combat. J’espère qu’il va s’inscrire dans un club et faire gagner de l’argent à ce club-là en combattant sous leur nom en développant ce sport « , a réagi Oly Roland rapporté par le site Afri-pulse. Ayant déjà de challengers, Oly Roland est aller loin dans son avertissement. » Quand on fait les choses, il faut les faire bien. Ça ne sert à rien de se faire passer pour ce qu’on n’est pas. Il y’a des étapes et je veux qu’ils les respectent. Quand on veut faire des choses, on le fait bien « , a déclaré l’athlète de 28 ans, en guise de mise en garde pour le musicien et son prochain challenger qui n’est que son compatriote Tiesco le sultan. Dj Arafat pourra t-il prendre au sérieux ces conseils, vue sa détermination à en découdre avec son compatriote ?