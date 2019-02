Cinéma: découverte de quelques actrices africaines qui ont charmé Hollywood

Le cinéma étant un art du spectacle, a connu beaucoup d’acteurs ayant du succès, spécialement à Hollywood qui est un véritable symbole de l’industrie du divertissement. Aujourd’hui, plusieurs africains l’ont conquis de par leur travail. Nous pouvons y voir des hommes, mais également des femmes, qui sont moins vues sur les grandes scènes hollywoodiennes. Et ce n’est pas pour autant, q’elles en sont moins talentueuses, car, certaines parmi elles, ont percé l’écran et font l’objet de toutes les attentions. Sept parmi elles, ont été dévoilées par les médias. Les voici:

Lupita Nyong’o

Née le 1er mars 1983 au Mexique, mais de parents Kényan, Lupita Nyong’o possède donc la double nationalité. Elle est l’une des actrices les plus recherchées d’Hollywood à l’heure actuelle. Elle a été nominée 56 fois sur lesquelles, elle en a remporté 36, dont le très prestigieux Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle avec le film “Twelve Years a Slave” le 2 mars 2014. Elle a récemment joué aussi dans Black Panther, un film qui a cartonné à travers le monde.

Kandyse McClure

Elle qui aurait voulu devenir médecin, le destin en a décidé autrement. Kandyse McClure, née le 22 mars 1980 en Afrique du Sud, est arrivée au cinéma de manière inattendue. Elle a joué dans plusieurs films dont le tout premier est le rôle de “Store Clerk” dans “Roméo doit mourir”.

Thandie Newton

Dans “Mission Impossible II”, l’actrice Nyah Nordhoff-Hall qui a tenu ce rôle a pour vrai nom, Thandiwe Nashita Newton. Elle est née le 06 novembre 1972, d’un père Anglais et d’une mère Zimbabwéenne et fait partie des actrices africaines qui font honneur au continent Africain à Hollywood.

Ella Thomas

Avec entre autres, les rôles de Heidi et Nadine Alcott dans les séries télévisées “NCIS Enquêtes Spéciales” et “Les experts Miami”, Ella Thomas née d’une mère Erythréenne et d’un père, américain. allie parfaitement télévision et cinéma. Ses rôles de Lisa dans “Clones” et de Josephine Moliet dans “Napoléonic” en sont des preuves. Outre son métier d’actrice, Ella Thomas est également productrice de télévision, et mannequin.

Megalyn Echikunwoke

Megalyn Echikunwoke née à Spokane (Washington) est nigériane de par son père, mais sa mère a une triple nationalité, anglaise, allemande et irlandaise. Le rôle principal d’Isabelle Tyler, l’adulte, dans le film “The 4400” est l’un des temps forts d’une carrière entamée dès l’âge de 14 ans.

Michelle Van Der Water

Michelle Van Der Water est née à Cape town en Afrique du Sud, de parents Sud-africains. Ces derniers se sont installés peu après sa naissance en Australie où elle débuta sa carrière, d’abord en tant que mannequin, puis actrice, quand elle s’installe à Los Angeles. “NCIS Los angeles” et “Castle” et “Melrose Place” font partie des films où elle a séduit les amateurs de télévision et de cinéma.

Liya Kebede

Liya Kebede, Mannequin, styliste, et défenseur de la santé maternelle, mais également une excellente actrice, elle a joué dans les films The Best Offer, Desert Flower, Lord of War, Good Shepherd, et Samba. Elle s’est investie dans l’humanitaire et les œuvres caritatives. Aujourd’hui, ambassadrice de bonne volonté de l’OMS, elle est à la tête d’une fondation. Liya Kebede est la première femme noire à apparaître en tant qu’égérie d’Estée Lauder et a défilé pour la marque Chloé. Elle est de nationalité éthiopienne, et l’une des actrices africaines, les plus en vue dans le cinéma hollywoodien.