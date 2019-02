CESAR 2019: mère et fille ont passé un instant de complicité (photo)

Plusieurs personnalités se sont rendues au CESAR 2019, tenue à Paris ce vendredi 22 février 2019. Les uns étaient accompagnées de leurs conjoints et d’autres de leurs enfants. Et c’était le cas de Laurence Ferrari et Laëtitia Hugues, qui ont passé un instant de complicité immortalisé par les photographes.

Si lors de la soirée de la 44e édition des CESAR, qui a eu lieu ce vendredi 22 février 2019, les personnalités invitées ont préférés aller avec leurs moitiés, Laurence Ferrari a quant à elle, préféré y prendre part avec sa fille Laëtitia Hugues. Le duo mère-fille éblouissant, s’est prêté volontiers à la traditionnelle séance photo, sur le tapis rouge de la salle Pleyel, à Paris.

Elles étaient dans un look noir et blanc à franges, un vrai instant de complicité, immortalisé par des photographes. Le joyeux duo , qui est resté non loin de Lily-Rose Depp et Diane Kruger, paraît avoir pleinement profité de cette soirée, au cours de laquelle Philippe Katerine , Karin Viard et le film Jusqu’à la garde ont été consacrés.

Par ailleurs, dans la foulée, Laëtitia Hugues, fille de Laurence Ferrari et Thomas Hugues, acteur de l’industrie du cinéma a obtenu un diplôme de l’Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA). La brune de 22 ans a même récemment réalisé en collaboration avec sa mère, un film documentaire sur sa grand-mère maternelle Bernadette, qui s’est suicidée en 1989.