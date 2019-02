Ces propos de la Reine Elisaeth II sur Meghan Markle vont faire rougir Kate Middleton

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés au Maroc pour une visite de deux jours, organisée à la demande de la reine Élisabeth II, ce qui n’a pas manqué de préoccuper au plus haut point des médias britanniques. Au vue de l’endurance de sa belle petite fille lors de ce voyage, la reine Elisabeth II s’est permise de faire un rapprochement entre Meghan Markle et la femme actuelle.

Le Prince héritier Moulay El Hassan, 15 ans, a fait plus ample connaissance avec le duc Harry et la duchesse de Sussex Meghan Markle à l’occasion de la cérémonie de thé. Au terme de la rencontre, SM Mohammed VI a offert au jeune couple royale la résidence royale de Salé. Quelques heures plus tôt, avant la cérémonie de Thé, le prince Harry s’entretenait avec son père, sa Majesté, le Roi Mohamed VI du Maroc et remettait au souverain, un message écrit de sa grand-mère, la Reine Elisabeth II du Royaume-Uni. ” La Reine est impressionnée par l’énergie et l’endurance de la duchesse alors qu’elle approche de son terme. A son époque, les femmes cachaient généralement leurs ventres arrondis à ce stade de leurs grossesses et prenaient du temps pour elles mais Meghan est inarrêtable. La Reine respecte beaucoup les gens travailleurs et loyaux” a confié une source proche de la famille royale à Vanity Fair citée par Purepeople. Un compliment qui ne va pas plaire à Kate Middleton épouse du prince William.

Pour rappel, le Prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés samedi soir à Casablanca pour leur dernier voyage officiel à l’étranger avant la naissance de leur premier enfant, prévue pour avril 2019.