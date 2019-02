Ces 20 aliments remplis de magnésium peuvent soulager vos maladies du coeur

Si vous avez des carences en magnésium, neuvième élément le plus abondant de l’univers, ces 20 aliments remplis de magnésium pourront vous permettre de prévenir les maladies du coeur.

Le magnésium est l’un des minéraux les plus polyvalents et essentiels dont le corps a besoin pour la santé des cellules, des tissus et des muscles. Ce minéral est une nécessité pour plus de 300 réactions chimiques incluant le métabolisme, la production d’acides nucléiques et de protéines et pour le maintien de la santé cardiaque. En fait, une carence en magnésium, peut augmenter le risque de crise cardiaque de 53%, selon une étude citée par the Mirror.

Consommez des aliments organiques naturels et concentrez-vous, sur l’établissement d’une alimentation saine et équilibrée, afin de fournir un apport suffisant et de réduire le sucre et le sel. Bien que des suppléments soient disponibles, il est inefficace de s’en remettre à des niveaux adéquats si votre régime alimentaire est pauvre. Les suppléments fabriqués, peuvent également, interférer avec d’autres formes de médicaments que vous prenez, tels que les diurétiques et les antibiotiques.

Bien que l’apport nutritionnel recommandé (AJR) pour le magnésium se situe entre 300 et 400 mg par jour, des recherches ont montré qu’une supplémentation de 100 milligrammes par jour, peut améliorer la santé du cœur et prévenir les maladies du cœur.

1- Des amandes

Des recherches ont montré que les amandes améliorent la santé cardiaque en maintenant les vaisseaux sanguins en santé et en augmentant le taux d’antioxydants dans le sang. Il réduit ainsi, la pression artérielle, pour améliorer le flux sanguin, ce qui affecte la circulation dans le cœur. Ajoutez 1 once d’amandes grillées à sec à votre alimentation quotidienne pour 80 mg de magnésium.

2- Avocat

Les avocats regorgent d’antioxydants et de graisses saines pour le cœur, qui réduisent le risque de maladie cardiaque, aident à réduire les niveaux de mauvais cholestérol (LDL) et augmentent les niveaux de bon cholestérol (HDL). Une dose quotidienne saine correspond à une tasse d’avocat en cubes pour 44 mg de magnésium.

3- Artichauts

Les artichauts frais ne sont peut-être pas le légume le plus facile à préparer, mais les avantages sont considérables. Conservez ce légume, car ils sont très riches en magnésium (ainsi qu’en potassium et en phosphore), ce qui en fait une combinaison idéale pour maintenir la santé et la fonction des artères et des vaisseaux sanguins.

4- Asperges

Ce légume merveilleux contient des quantités importantes de fibres solubles, de phytonutriments, de vitamines et bien sûr de magnésium. Ce mélange de bienfait, procure des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et détoxifiantes, qui empêchent la construction des vaisseaux sanguins, abaissant ainsi la pression artérielle et contribuant à une fonction cardiaque saine.