Centrafrique: le nouveau premier ministre Firmin Ngrebada, le messi des centrafricains?

Après l’accord de paix signé avec les différents groupes rebelles et le président de la république centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra a nommé un nouveau premier ministre qui sera le chef du gouvernement.

Le 6 février dernier, le président Faustin-Archange Touadéra et les délégations des différents groupes rebelles du pays se sont assis à la même table et ont convenu d’un accord de paix. En conséquence de cet accord, le président a nommé un nouveau premier ministre, Firmin Ngrebada, qui sera chargé de former un nouveau gouvernement d’union en incluant les principaux groupes armés.

Le nouveau chef du gouvernement remplace donc Simplice Mathieu Sarandji qui a démissionné de ce poste le 21 février. Inspecteur de travail et directeur de cabinet du président jusqu’à sa nomination, Firmin Ngrebada est l’un des principaux artisans du nouvel accord de paix, sept accords de paix ayant déjà précédés ce dernier mais sans effet majeur. Il aura donc la lourde tâche de fédérer les frères ennemies et de conduire un gouvernement inclusif qui consolidera la paix durable et permettra la fin réelle des combats. Pays de 4,5 millions d’ habitants , la Centrafrique a basculé dans le chaos en 2013, avec le renversement de l’ex-président François Bozizé par la Séléka, coalition rebelle à dominante musulmane.