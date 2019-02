Carla Bruni – Sarkozy: ses confidences très sévères sur son physique mué au fil des années

Il n’est plus à démontrer que l’ex première dame française Carla Bruni-Sarkozy a marqué la sphère mode par son talent et sa beauté. Aujourd’hui âgée de 51 ans , elle a fait des aveux cruels sur son physique.

Adoubée par les créateurs les plus réputés, l’ex chanteuse et mannequin Carla Bruni était l’une des plus brillantes étoiles de la mode de la fin des années 80, jusqu’à l’aube des années 2000. Pendant ce temps, elle avait une une beauté évidente, source d’inspiration d’encore de nombreux tops, comme Bella Hadid, rappelle par le magazine Voici.

Dans un entretien avec une radio française en date du lundi 18 février 2019, l’épouse de Nicolas Sarkozy a fait remarquer l’impact des années sur son apparence et sa grâce. « Je ne me trouvais pas particulièrement belle et c’est pour ça que je cherchais tous les regards », confie t-elle au micro de la radio. Aussi, précise t-elle: « Ma beauté me déconcerte parce que je ne la vois pas beaucoup. Elle m’a tellement servi, elle doit exister quelque part, a-t-elle ensuite lancé. Elle m’a donné un beau métier, elle m’a donné la possibilité d’être célèbre, mais maintenant, c’est comme une cause perdue, une peau de chagrin. ». A en croire ses cruels aveux, sa beauté est partie. «j’en pleure tous les jours ! Le pouvoir qu’on lui a accordé ne m’a pas étouffée et il me manque. » va t-elle conclure.

Reste à savoir ce que pensent les stars de la mode sur ces confidences très choques de l’ancienne chanteuse et première dame française Carla Bruni – Sarkozy.