Carla Bruni – Sarkozy compare son couple à Brigitte et Emmanuel Macron

Après la célébration de leur onze ans de mariage le 02 février 2019, l’ex première dame française Carla Bruni a comparé son couple à celui de Brigitte et Emmanuel Macron.

Le couple Brigitte et Emmanuel Macron est-il une référence? En tout cas, à l’occasion de la célébration de leur onze ans de mariage, Carla Bruni a comparé brièvement leurs deux relations. En effet, tout porte à croire que Brigitte Macron est une référence pour Carla Bruni qui l’a toujours défendue face aux critiques sur son physique. Comme Madonna, l’ex première dame a pris la parole en faveur de Brigitte Macron dans un entretien accordé à France Culture. Elle a révélé qu’elle avait beaucoup d’admiration pour le couple présidentiel. « Il y a une harmonie puissante dans le couple Macron, a d’abord expliqué l’ancien mannequin de 51 ans. Quand on la voit, on ne voit pas du tout un décalage avec son mari. Bien sûr, ils n’ont pas le même âge, mais il n’y a pas de décalage. Il y a la même énergie » a t-elle indiqué.

Brigitte Macron plus jeune que son âge

Aussi, regrette -elle de la voir autant critiquée pour son physique. Pour elle, Brigitte Macron fait bien plus jeune que son âge: « Dire d’une femme qu’elle a des rides quand elle a deux rides, ce n’est pas très sympathique. Par ailleurs, Brigitte Macron est incroyablement pétillante. Je suis beaucoup plus molle qu’elle. A côté de mon mari, dès qu’il arrive, je suis fatiguée. » On comprend mieux pourquoi Brigitte Macron a ses petites favorites au sein du cercle très fermé des anciennes premières dames…” va t-elle laisser entendre.

Il est à noter que devenir première dame de France, a été un véritable défi pour Brigitte Macron. Depuis son entrée à l’Elysée, elle a dû tirer un trait sur de nombreux aspects de son ancienne vie, notamment son intimité, ses soirées en tête-à-tête avec Emmanuel Macron.