Carla Bruni et Nicolas Sarkozy: ce proche dévoile leurs conversations téléphoniques

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se sont mariés le 02 février 2008. Alors que les deux personnalités forment visiblement un couple uni, un proche dévoile leurs conversations téléphoniques.

Marc Dolisi, un proche de la chanteuse Carla Bruni a révélé quelques détails intéressants sur la relation entre Carla Bruni et Nicolas Sarkoz, dix ans après leur mariage. Visiblement, Carla Bruni et Nicolas Sarkoz semble très heureux en mariage aussi bien avant qu’après l’Elysée. «J’ai assisté sans le vouloir, mais j’avoue, en pointant l’oreille, aux nombreux coups de fil que Carla et Sarko échangent. Pour tout, pour rien» raconte Marc Dolisi, un écrivain proche de la chanteuse dans son livre Un après-midi avec Carla.

Aussi, détaille t-il dans son ouvrage l’amour et la tendresse qui se dégagent de leurs échanges téléphoniques très réguliers. Pour lui, le couple s’appelait « à n’importe quel propos, sous n’importe quel prétexte » : « Se dire que tout va bien. Qu’il va bientôt rentrer. Qu’elle est contente. La petite aussi. Que ce soir, elle n’a rien prévu de spécial. Y aura qui à la maison ? Invité personne pour l’instant. Tant mieux. “Qu’est-ce qui te ferait plaisir mon amoureux ?” ».

Il est désormais clair que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sont donc incapables de se passer l’un de l’autre, même après plus de 11 ans de mariage. Et pourtant, ils ont traversé des moments difficiles, notamment en 2012 avec l’instabilité politique de la fin de mandat de Nicolas, les époux sont toujours restés aussi proches et aussi soudés.