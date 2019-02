Cardi B adresse un message de soutien à Khloe kardashian

La chanteuse américaine Cardi B a compati à la douleur de Khloe Kardashian, suite aux actes d’infidélité de Tristan Thompson le père de son bébé True.

En effet, la rappeuse a fait savoir qu’elle se sentait « mal pour Koko parce qu’elle a aussi connu cette expérience douloureuse ». Cette dernière faisait allusion à sa relation avec son mari Offset qui l’avait trompée juste cinq mois après la naissance de leur fille. Sur son compte instagram, Cardi B a ajouté “qu’elle sait ce que Khloe Kardashian traverse en ce moment ” dit-elle, avant de poursuivre “Je vois tout ce truc chez Khloé Kardashian, et c’est comme si tout le monde avait envie de célébrer ce qui lui était arrivé, je me demande bien pourquoi?”

Cardi B explique l’état dans lequel Khloe devrait être : “Vous savez tous que votre cœur saigne littéralement et que vous voulez juste mourir et que vous ne pouvez même pas dormir,” dit-elle, avant de s’en prendre à ceux qui écrivent de vilaines choses dans les commentaires de Khloé.

“Pourquoi vous continuez à souhaiter cela à une femme?” Demanda-t-elle. “Surtout une femme qui a une fille?” a-t-elle lâché avant d’ajouter: « Profiter de la souffrance des autres, savoir combien cela fait mal lorsqu’un gars dont tu es amoureux, en particulier le père de ton enfant, fait quelque chose de mal. C’est tellement triste.»

La rappeuse a terminé son long message en disant: «Je me sens mal, parce que je pense que tout le monde a connu des moments difficiles, je l’ai traversé. Des amis l’ont traversé. La famille a traversé ça.»

Comme l’a fait savoir The Blast, Tristan Thompson a eu une liaison avec Jordyn Woods, une amie à Kylie Jenner’s cette semaine, lors d’une fête à la maison. Khloé en apprenant la nouvelle, a eu le cœur totalement déchiré.