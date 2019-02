Cameroun : un autre haut responsable de l’opposition derrière les barreaux

La vice-présidente des femmes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), parti d’opposition, a été arrêtée par les autorités camerounaises mardi 26 février près de la frontière du Nigéria dans le sud-ouest du Cameroun.

Avocate et proche collaboratrice de Maurice Kamto, leader du MRC, Michèle Ndoki « a été arrêtée au quai d’Idenau où l’on embarque pour le Nigeria », indique Koaci, citant une source sécuritaire anonyme. La police indique qu’elle était en fuite et essayait de quitter le Cameroun par la frontière terrestre avec le Nigéria avant d’être interpellée. La même source indique aussi qu’elle était en partance pour le Nigéria avec son compagnon. Cette arrestation a aussi été confirmée par le MRC. « Nous apprenons et confirmons l’arrestation de Me Michèle Ndoki dans des conditions encore obscures », a écrit Bibou Nissack porte-parole de Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle du 7 octobre 2018.

Le média rapporte qu’après son arrestation par les forces de l’ordre, Michèle Ndoki a été conduite à la capitale Yahoundé. Elle y rejoint son leader Maurice Kamto et plusieurs autres hauts responsables du MRC, qui avaient eux, été arrêtés plus tôt et accusé d’appel à l’insurrection. Notons que, contre Michèle Ndoki, un avis de recherche était en cours et elle s’était cachée aux autorités. Depuis les manifestations pacifiques du 26 janvier dernier interdites par le pouvoir, de nombreux militants du Mrc sont aux arrêts.