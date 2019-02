Cameroun : Boko Haram se vide de ses combattants, ils se sont rendus aux autorités

Plusieurs combattans de la secte islamiste Boko Haram ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités camerounaises, a annoncé jeudi le gouvernement du Cameroun.

Ils sont au total 187 anciens djihadistes du district de Mayo-Sava, dans la province de l’extrême-nord du Cameroun, à se rendre aux autorités du Cameroun après avoir fait défection des rangs de Boko Haram et être revenus du Nigéria voisin à pied, indique le gouverneur de la province, Midjiyawa Bakari. Le gouverneur a aussi souligné que ces désormais ex- combattants de la secte islamiste se sont rendus aux autorités des villes de Kolofata et Méme, et ont été inscrits à un programme visant à les réintégrer dans la société. Ils ont été emmenés mercredi dans une base de la Force multinationale commune (MMF), une force anti-Boko Haram regroupant des soldats tchadiens, camerounais, nigériens et nigérians, a-t-il déclaré. « Ils ne représentent aucun danger ni aucun risque, au contraire, tout sera mis en place pour leur permettre de se resocialiser, d’apprendre l’esprit de patriotisme et le devoir public », a déclaré Bakari.

Depuis l’instauration de ce programme de réinsertion, environ un millier d’anciens djihadistes, y compris des enfants de moins de 15 ans, avaient déjà rejoint le programme. Après avoir été évalués pour s’assurer qu’ils ont définitivement rompu avec Boko Haram, les ex-combattants ont été conduits à Mowoure, également dans le Grand Nord, où ils disposent de terres agricoles leur permettant de gagner leur vie. Les dix années d’insurrection de Boko Haram sont concentrées dans le nord-est du Nigéria, mais se sont étendues au Niger et au Cameroun, ainsi que dans la province de l’Extrême-Nord. Plus de 27 000 personnes sont mortes et environ 1,8 million d’autres sont sans abri.