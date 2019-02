C1: tous les résultats des 8es aller, le calendrier des matches retour

Suite et fin des 8e de finale aller de la Champions League ce mercredi 20 Février. Avant les matches retours, l’Atlético, Manchester City, la Roma, le PSG, Tottenham et le Real Madrid ont pris une option pour les quarts de finale. Le suspense reste entier entre l’OL et le Barça et le Bayern et Liverpool.

Calendrier de la Ligue des champions

Le calendrier de la phase finale de cette édition 2018-2019 de la Ligue des champions est connu de longue date, avec d’abord les 8èmes de finale les 12, 13, 19 et 20 février (aller), puis les 5, 6, 12 et 13 mars (retour). Les quarts de finale se dérouleront les 9, 10 16 et 17 avril,puis les demi-finales auront lieu le 30 avril et les 1er, 7 et 8 ma. La finale est programmée le samedi 1er juin 2019, à l’Estadio Metropolitano de Madrid.

Tirage au sort de la Ligue des champions

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions est prévu le vendredi 15 mars 2019, à 12h, à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA. Ce tirage sera intégral, ce qui signifie que deux clubs d’un même pays pourront s’affronter. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu le vendredi 19 avril.