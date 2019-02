Burkina : l’armée neutralise 29 terroristes

Une opération, menée par les Forces de défenses et de sécurité (FDS) au cours de la semaine, dans la région de l’Est du Burkina Faso, a permis de neutraliser 29 terroristes et de saisir des armes, annonce un communiqué de l’armée.

Dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national, des forces spéciales, terrestres et aériennes, ont mené avec synergie une opération qui a eu lieu les 19 et 20 février dans les localités de Kompienbiga, de Kabonga et de la zone du campement présidentiel (région de l’Est).

« Cette action a permis de mettre hors d’état de nuire, vingt-neuf (29) terroristes, de récupérer une quantité importante d’armes, de munitions, de matériels divers et de détruire un gros stock de vivres », note le communiqué de l’armée qui précise que : « le Chef d’Etat-major général des armées félicite et encourage les unités engagées à poursuivre avec abnégation leur mission et invite les populations à respecter les consignes de sécurité prescrites ».

Le Burkina Faso est en proie au terrorisme depuis quelques années. Les attaque terroristes deviennent une monnaie courante et occasionnent des bilans humains assez déplorables. Cependant, des Forces de défense et de sécurité (FDS) ne ménagent aucun effort pour sécuriser le territoire national et venir à bout des assaillants.

Notons que le président du Burkina-Faso, Roch Marc Christian Kaboré avait décrété l’état d’urgence dans quatorze provinces de sept régions du pays.