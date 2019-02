Brésil – Incendie: dix morts dont six footballeurs du plus grand club du pays, Flamengo

Un incendie a réduit en cendres un bâtiment du complexe du plus grand club de football du Brésil à Rio de Janeiro, faisant dix morts dont quatre employés.

L’incendie a consumé vendredi le centre de formation du club de football le plus populaire du Brésil, le Flamengo, faisant au moins 10 morts, ont annoncé les autorités. Cet incendie survenu à l’aube, à Rio de Janeiro, a touché un bâtiment abritant des jeunes de 14 à 17 ans appartenant dans la catégorie jeunesse du club de foot, ont déclaré des pompiers. Outre les morts, trois personnes ont été blessées dans l’incendie. Les morts sont six joueurs et quatre membres du personnel, a déclaré la chaîne brésilienne Sportv. L’équipe a déclaré dans un message Twitter qu’elle était en deuil. Globo TV a diffusé des images aériennes de l’incendie, qui aurait été maîtrisé après deux heures d’embrasement.

L’incendie a éclaté à 5 heures du matin dans le quartier de Vargem Grande à Rio, dans une installation moderne où s’entraîne également la formation professionnelle du Flamengo, a annoncé le site d’information G1. L’équipe principale devait s’entraîner dans les mêmes locaux plus tard dans la matinée. Les équipes de la ligue de la jeunesse s’entraînent également dans l’établissement, connu sous le nom de Ninho do Urubu. Le Flamengo est le club de foot, le plus populaire du Brésil. Des parents désemparés se sont précipités vers l’établissement pour chercher des informations sur leurs proches. Plusieurs joueurs de football dont Ronaldinho, Zico, Julio Cesar, Bebeto ou encore Vinicius Jr et plusieurs clubs comme le Real de Madrid, ont partagé des messages de solidarité sur Twitter.

Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! 😢 pic.twitter.com/RcBsdH3GME — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) February 8, 2019

Le camp d’entraînement se situe dans une région de l’ouest de Rio qui a été frappée par une énorme tempête mercredi soir. Six personnes avaient été tuées. En raison de ces fortes pluies, les installations de football sont restées sans électricité ni eau vendredi lorsque l’incendie a éclaté, a rapporté G1.