Brazzaville: Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso s’unissent pour un nouveau départ

Le président de la République Démocratique du Congo Félix Tshisekedi, a rencontré ce jeudi 7 février 2019, son homologue du Congo voisin à Brazzaville. Au cœur de leur échange, figure « la réactivation de toutes les commissions mixtes spécifiques », pour consolider la coopération des deux pays voisins.

Dans le cadre de sa première tournée sous-régionale, le chef de l’Etat de la RDC, a après l’Angola et le Kenya, visité son homologue voisin, Sassou Nguesso. A l’occasion, les échanges ont été axées sur, comment « renforcer davantage les liens séculaires d’amitié et de fraternité qui unissent les deux Congo ». Sur cette lancée, Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso ont demandé la tenue, au cours de l’année 2019, de la 12e session de la Grande Commission mixte entre la RDC et la République du Congo, ainsi que la réactivation de toutes les commissions mixtes spécifiques, « afin de traduire la volonté de raffermissement des liens d’amitié, de coopération et de fraternité qui unissent leurs pays et qui caractérisent leur politique de bon voisinage ». Ils ont également passé au peigne fin, des questions bilatérales et internationales. Les deux hommes, comptent conjuguer leurs efforts pour un nouveau départ.

Selon le communiqué final de la rencontre, les deux hommes ont souligné également la nécessité de poursuivre « les échanges à tous les niveaux entre leurs pays, « sur toutes les questions d’intérêt commun ».

Pour rappel, Félix Tshisekedi, a remporté les élections avec 38,57% des voix, contre 34,83% pour Martin Fayulu et 23,84% contre Emmanuel Ramazani Shadary, dauphin de Joseph Kabila. Le 20 janvier 2019, Félix Tshisekedi a été confirmé vainqueur des élections du 30 décembre 2018, par la Cour constitutionnelle.