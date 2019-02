Bon savoir: 04 remèdes naturels pour soigner un bouton de fièvre (photo)

Vous est il déjà arrivé de vous lever avec un énorme bouton de fièvre ? Et bien, voici les meilleurs remèdes pour soigner un bouton de fièvre au naturel.

En plus de la douleur, un bouton de fièvre donne à la personne atteinte, une tête qui a l’air tout droit de sortir d’un film d’épouvante. D’autres boutons, plus gros prennent bien 1/10 ème du visage. Voici alors les astuces de Grand-Mère proposées par geekhebdo pour faire disparaître et atténuer la douleur.

1) Utiliser un glaçon

Placez le glaçon directement sur votre bouton de fièvre. Oui ! ce n’est pas très agréable mais vous allez vite me remercier. La douleur va commencer à diminuer progressivement et le bouton va être beaucoup moins gros. Il faut rester un certain temps avec le glaçon. Pendant 40 minutes et plusieurs fois par jour, cela devrait suffire…

2) Utiliser de l’ail

Si vous sentez qu’un bouton de fièvre est en train de pousser, commencez à mettre de l’ail dessus. Ça vous permettra peut-être de passer à travers le bouton. Si il est déjà là, vous pouvez aussi utiliser l’ail. L’ail est aussi utilisé pour lutter contre l’herpes.

3) Utiliser du miel

Tout le monde n’en a pas chez soit alors qu’il peut aussi bien soigner une lèvre gercée qu’un bouton de fièvre. Avant d’étaler le produit, veillez bien à vous laver les mains !

4) Utiliser du citron

Munissez vous d’un coton-tige et remplissez le bout de jus de citron. Ensuite, appliquez-le sur votre bouton disgracieux. Répétez l’opération au moins deux fois par jour pendant une semaine.

Voilà voilà ! vous savez tout. A noter que si cet enfoiré de bouton ne veut toujours pas partir, rendez-vous chez le médecin !