Bon à savoir: voici quelques positions sexuelles qui vous aident à perdre du poids

Perdre du poids est devenu l’un des principaux combats que mènent quotidiennement bon nombre d’hommes et de femmes. Si le suivi d’un régime particulier et le sport sont les solutions les plus prisées par la majorité, sachez qu’il est possible de perdre des calories en faisant l’amour. Découvrez quelques positions pour vous faire perdre du volume à travers cet article.

Voici quelques positions qui vous aideront à y parvenir.

1- Le missionnaire

La position du missionnaire est l’une des plus connues et des plus répandues. Elle consiste en effet, pour l’un des partenaires à se coucher sur le dos, et l’autre au dessus de lui. Cette position a pour avantage de faire travailler plusieurs parties du corps, partant du torse aux bras, en passant par le dos, les muscles fessiers. Elle permet aussi de faire travailler les abdominaux pour la personne située en dessous, en usant de ses muscles pelviens. Excellent moyen pour perdre du poids.

2- Le cheval à bascule

Mieux que la danse classique. Une position technique qui travaille les étirements. Allongez-vous face à face. Vous attrapez votre cheville et vous la posez sur l’épaule de votre partenaire (rien que ce geste fait travailler vos muscles !). Vous vous tenez l’un et l’autre par les poignets. Le balancement d’avant en arrière, renforce vos abdos et gaine vos muscles.

3-La levrette

Cette position est l’idéal pour faire travailler plusieurs parties du corps au même moment. Et dans ce cas, les quadriceps, les ischio-jambiers et les abdominaux sont sollicités. Avec la femme à quatre pattes et l’homme derrière, cette position qui est aussi bénéfique pour les épaules et les jambes, permet de perdre du poids.

4-La brouette

Adeptes des acrobaties ? La brouette va vous faire brûler des calories. Votre homme debout vous saisit sauvagement les cuisses, tandis que vous vous appuyez en essayant de garder l’équilibre sur vos bras. Si vous tenez pendant une heure (après échauffement !), vous pouvez perdre jusqu’à 500 calories, soit l’équivalent d’une heure de vélo.

5-Le néophyte

Ici, l’un des deux partenaires est allongé sur le dos et l’autre à genoux, soulevant le bassin. Il œuvre dans la perte du poids car cette position demande à ce qu’un partenaire soit au sol et met tout son corps en exercice , au moment ou celui qui est à genoux, fait travailler ses bras. Dans ce cas, les quadriceps , les ischios jambiers ainsi que les abdominaux sont mis en œuvre comme dans le cas de la levrette.

6-Le poirier

Au bord du lit, vous avez les jambes dans le vide, tenues par votre partenaire, qui vous soulève pour vous pénétrer. Vos coudes permettent de vous maintenir. Cette position favorise l’endurance et vous, vous musclez les bras et les abdos. Plus c’est long, plus c’est bon pour perdre du poids !

7-Le pont

La position du pont aide à brûler les calories et à faire perdre du poids. En effet, ici, l’un des deux partenaires se tient sur ses bras et l’autre à « cheval » sur lui. Les membres du premier sont très sollicités au moment où l’autre fait travailler tous les muscles de ses jambes.