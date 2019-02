Bon à savoir: voici 8 graves erreurs à éviter lors des rapports sexuels

Faire l’amour peut être extrêmement gratifiant. Mais attention, pour savourer tout le plaisir de cet instant magique, certaines erreurs sont à éviter. Si l’acte sexuel n’est pas une science exacte, et qu’il n’y a pas de formule magique pour bien faire l’amour, il y a par contre des choses à faire et à ne pas faire, pour être dans la colonne « bon coup ». Découvrez quelques-unes de ses erreurs à éviter ici.

1.péter

Ouf ! Que c’est tellement agaçant et honteux. Certes, cela peut arriver par accident, mais vous devez essayer aussi fort que possible de ne pas laisser échapper ce gaz, pendant que vous faites une partie de jambes en l’air. Parce que cela pourrait gâcher ce moment ainsi qu’affecter votre estime de soi.

2.Rater la cible

Cette erreur concerne plus les hommes. En effet, certains parmi eux n’arrivent pas à distinguer le vag1 de l’anus. Une pénétration au mauvais endroit pourrait être mal prise par votre partenaire.

3.S’endormir

Autre grave erreur à éviter au cours d’un ébat s3xuel ; c’est le sommeil. En effet, elle prouve à votre partenaire combien de fois vous êtes désintéressé. Un conseil, si vous avez déjà sommeil, ne vous lancer pas pour une partie de jambe en l’air.

4.Appeler le nom d’une autre personne

Celle-ci concerne beaucoup plus mes chères dames. En effet, quand vous faites l’amour, s’il vous plaît, gardez votre bouche fermée, car vous ne savez pas tout ce qui en sortirait. Assez de femmes perdent leur partenaire banalement pour avoir appelé le nom d’une autre personne lors d’un ébat s3xuel.

5.Utiliser son téléphone

Vous aurez tout le temps de bavarder avec vos amis et de répondre à vos appels téléphoniques. Mais pendant les rapports sexuels, vous feriez mieux de vous concentrer sur votre partenaire et lui donner du plaisir comme il/elle l’aurait voulu ou n’en a jamais eu.

6.Ne pas rendre la pareille

Cette erreur concerne plus les hommes, il arrive des fois que votre partenaire vous gratifie de quelques cochonneries à l’aide de sa bouche, s’il vous plaît ne lui rendez pas la pareille. Sinon , cela semblera méchant de votre part. En outre, si vous éjaculez plus tôt, ne cessez pas d’accorder l’attention à votre partenaire. Veillez à ce qu’elle atteigne l’orgasme par d’autres moyens que la pénétration.

7.Pénétration à sec

Le corps d’une femme n’est pas une autoroute menant vers le saint Graal mes chers frères. L’objectif numéro 1 n’est pas de vite finir la course, mais plutôt bien la terminer. En effet, la pénétration à sec fait extrêmement mal et tous les mecs doivent l’avoir en tête. Ce n’est pas parce que vous avez atteint votre excitation maximale que vous devez immédiatement passer à l’acte. Prenez le temps d’exciter les filles en pensant aux préliminaires et à tous les jeux érotiques qui y vont avec…c’est-à-dire passez par toutes les étapes et vous assurer qu’elle est excitée ou carrément faire usage d’un lubrifiant.

8.Pleurer

Drôle, mais c’est ce qui arrive souvent. Des fois, certaines femmes deviennent tellement si hystériques que lors des parties de jambes en l’air, elles se mettent à pleurer. Mes chères dames, s’il vous plait, gardez vos pleurs pour les événements tristes. Car cette pratique ne fera que décourager votre partenaire et il pourrait craindre qu’il est en train de vous faire mal.