Bon à savoir: comment sortir d’une relation toxique avec un pervers narcissique?

Comment reconnaître un manipulateur/pervers narcissique ? Comment sortir d’une relation toxique ? Si vous vous attendez à un changement, un pervers narcissique qui revient ne changera pas.

Malheureusement beaucoup de femmes subissent un pervers narcissique dans leurs relations amoureuses. Même si vous vous en débarrassez, il voudra toujours être le numéro un dans votre quotidien. Cette emprise psychologique que cet homme maintient sur sa partenaire entraîne la vie de couple dans une relation toxique. Selon Alexandre Cormont, un pervers narcissique revient toujours car il souhaite contrôler la situation et maintenir son emprise néfaste et son bonheur ne repose que sur la soumission et sur le rapport de forces psychologique voir physique.

A lire aussi : Bon à savoir: six (06) bienfaits des haricots pour votre santé

“Cadenasser la situation”

“Le problème c’est que le changement n’arrive jamais ou alors par les mots, il va commencer par vous faire de belles promesses, va commencer à vous parler de son envie de changement, va commencer à vous valoriser. Et là, vous allez commencer à vous demander si vous n’avez pas faire une erreur” a expliqué l’expert et conseiller en relation amoureuse. A l’en croire, quand l’homme n’est pas numéro un, quand la femme commence par se rebeller, il fera tout pour qu’elle soit en dessous de lui, il revient toujours car il y tire son bonheur, tout ce qui l’intéresse est de pouvoir cadenasser la situation. “Son seul but est de vous maintenir dans un état de dénigrasse” va t-il préciser. C’est pourquoi, il invite les femmes qui sont dans une telle situation à prendre conscience et à comprendre qu’aujourd’hui, elle peuvent faire changer les choses.

A lire aussi : Bon à savoir: Comment avoir du charisme et devenir une femme forte ?

“Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de dire non à un pervers narcissique, et même le devoir de dire non parce que vous devez allez vers votre propre bonheur, cet homme reviendra toujours, cet homme vous donnera toujours l’espoir qu’il changera, et ce n’est pas vrai”

Il est important de partir du principe qu’il ne changera jamais . Dès lors il est impératif de fuir la relation. Il est nécessaire de prendre conscience que l’on a le droit au bonheur et à l’épanouissement personnel . Un travail sur soi et un développement personnel sont obligatoires pour aller de l’avant et quitter cette manipulation destructrice .