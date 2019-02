Bon à savoir: comment réussir à rattraper un homme qui fuit?

Que faire face un homme distant ? Quelles actions sont à réaliser quand un homme fuit ? Et comment inverser la tendance? Il s’agit selon Alexandre Cormont, coach, expert en développement personnel et conférencier d’un revirement de situation qui arrive lorsque l’homme considère la femme comme acquise ou trop facilement accessible.

Il ne répond plus à vos message, à vos appels, il est distant alors qu’il était très investit au départ. C’est très simple, il contrôle désormais la situation. En effet, un homme qui vous fuit est un homme qui vous considère comme acquise. Après un processus de séduction et une fois la relation amoureuse établie , il peut arriver qu’un homme devienne distant du jour au lendemain. Il est nécessaire d’inverser le rapport de force car il ne craint plus de perdre sa partenaire alors qu’elle , au contraire , risque de se mettre en demande pour le faire revenir.

« Il est primordial de changer d’attitude en prenant du recul et en optimisant sa confiance en soi » conseille Alexandre CORMONT pour qui, c’est à l’homme de se battre pour la femme. Aussi explique t-il : « sa partenaire doit redevenir un défi. Elle doit d’abord ne plus faire le premier pas et ensuite vivre sa vie et fortifier sa vie sociale pour ne plus être dépendante de sa relation amoureuse ». Mesdames, vous devez adopter un comportement qui pousserait votre partenaire à se rendre compte de ce qu’il est entrain de vous perdre, car, comme le conseille l’expert Alexandre, pour qu’ homme qui fuit s’investisse dans sa relation amoureuse , sa partenaire doit mettre en place un développement personnel afin d’inverser le rapport de force et de ne plus être en demande .

Plus vous êtes heureuse, plus vous avez une vie excitante, plus votre vie est passionnante par rapport à la sienne, plus un homme qui fuit commence à se ré-intéresser à vous. Une revirement de situation qui confirme le sens du fameux dicton « Fuis moi, je te suis; suis moi je te fuis » qui n’est qu’une vérité universelle puisque l’être humain est attiré par ce qu’il n’a pas et n’a pas envie de perdre ce qu’il a.