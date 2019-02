Bon à savoir: comment s’y prendre pour éviter de dépenser au dessus de ses moyens lors des mariages ?

La célébration du mariage est considérée comme un jour important, spécial et solennel dans la vie de couple, étant donné qu’elle officialise l’union entre l’homme et la femme. Mais sa surestimation induit des comportements d’exagération aux conséquences lourdes aux lendemains des noces. Dans bon nombre de cas, on constate qu’après cet événement heureux, les couples sont malheureux parce que ruinés, pour avoir fait des mariages dispendieux au dessus de leur moyen. Découvrez dans cet article, comment faire pour ne plus commettre ces mêmes erreurs.

Le mariage, malgré tout le bonheur qui en découle, comporte assez de pièges et d’inconvénients. En effet, assez de couples ont des problèmes pour arrimer l’organisations financières de leur mariage avec leur moyen de bord et s’engage à leur corps défendant dans des dépenses trop élevées dans le seul but d’avoir un mariage exceptionnel. Parce qu’ils veulent organiser des cérémonies pompeuses. Ainsi, ils vont jusqu’à s’endetter et par la suite, ils se retrouvent contraints de vendre certains de leur biens étant face à l’obligation de rembourser.

Or il existe de nombreuses astuces pour réduire les coûts et planifier votre mariage avec un petit budget.

Voici comment se marier sans s’engager dans des dettes

1.Acheter une robe modérée

Si vous souhaitez un mariage à petit coût, il est conseillé de prendre une robe modérée, surtout que cet effet ne sera utilisé qu’une seule fois, c’est-à-dire le jour du mariage. Il urge donc, de dépenser judicieusement, en ayant comme échelle de valeur, la modération. Cependant, chers hommes, cela ne voudrait pas dire, que vous allez offrir une robe peu attrayante à votre dulcinée. Non, non et non! mais, vous allez plutôt l’aider à choisir une belle robe, sans bien sûr la laisser trop creuser votre compte, car vous auriez d’autres grosses dépenses après le mariage.

2.Faites moins attention à la décoration

Certes, vous souhaitez que votre cadre de mariage soit attrayant, mais cela ne devrait pas trop vous faire dépenser. Car l’événement principal c’est le mariage et c’est sur ça que les invités se concentreront. Beaucoup d’entre eux oublieront même les couleurs, ainsi que les motifs du décor. Si vous tenez à la décoration faits en une dans les limites de vos moyens. Renseignez vous bien auprès des prestataires, il existe des décorations à tous les coups. Et il suffit d’avoir du goût pour réussir avec peu de moyen à décorer le cadre de mariage à l’image du jardin d’Eden.

3.Planifiez les repas et les boissons en fonction des invités

Voici encore un aspect qui fait dépenser beaucoup de couples lors de leurs mariages. Vous voudrez servir un bon buffet lors de la réception de votre mariage, oui, mais assurez-vous d’avoir une idée juste du nombre exact d’invité. D’ailleurs vous devez inviter le nombre que vous êtes à même de nourrir pendant le réception. Vous n’êtes pas obligés d’inviter tout le monde, même pas toute la famille. Et c’est donc en fonction de cela que vous allez commander les repas et les boissons. Sinon, vous risquez de gaspiller de l’argent en faisant un budget au dessus de votre bourse. La bonne planification du buffet vous fait donc économiser de l’argent.

4.Tout le quartier ne peut pas être invité à votre mariage

Comme nous le disions plus haut, le mariage, c’est d’abord le couple ainsi que les deux familles, même pas la famille élargie, mais les deux familles nucléaires. Si l’on a pas assez de moyen, limiter l’invitation à ce niveau est beaucoup salutaire.

5. Pas de bijoux extravagants

Le jour du mariage est un grand jour, certes, mais cela ne signifie pas que vous devriez prendre des décisions qui épuiseront complètement vos comptes bancaires. Même si pour les femmes, les bijoux sont très importants lors des mariages, ils ne doivent pas être vos priorités, peut-être les bagues.

En effet, les colliers et les bracelets sont secondaires et en toute honnêteté, personne ne saurait même le coût de vos bijoux, alors pourquoi donc autant dépenser pour cela ? Vous pourrez donc vous procurer des joyaux modeste à bas prix, mais enviable, ils vous suffit d’avoir du goût.

6.Limitez votre dépense pour les photos

Voici encore un autre fait, surtout en cette ère des médias sociaux, la forte budgétisation pour la photographie et la vidéographie est devenue monnaie courante lors des mariages. Ceux qui n’en ont pas les moyens par effet de mode y tient. Cependant, prenez la peine de réduire vos dépenses au maximum, si vous y tenez, recherchez un photographe suffisamment professionnel qui pourra vous fournir des photos de bonnes qualités à moindre coût pour l’événement.