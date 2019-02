Bon à savoir: Comment avoir du charisme et devenir une femme forte ?

Comment devenir une femme charismatique ? Comment travailler sur son estime de soi ? Stéphanie Renier , Mentor Business a répondu à ces question dans une vidéo tournée avec Alexandre Cormont, expert et conseiller sentimental.

Stéphanie Renier , Mentor Business , a évoqué la notion de charisme au féminin. Pour elle, le charisme est étroitement lié à la confiance en soi , pour devenir charismatique et devenir une femme forte dans son quotidien , il est impératif de travailler sur son estime de soi.

“Le chrisme consiste à s’assumer, à prendre soin de soi, son habillement, quand on choisit sa tenue, ses chaussures, sa robe, bien se coiffer on a de l’assurance et on se sent invincible” a t-elle expliqué

Une femme charismatique est une femme en confiance , elle doit croire en soi pour pouvoir convaincre les gens qui l’entourent. Le charisme passe d’abord par l’image que reflété la personne concernée , c’est pour cela que le look et la prestance sont importants. Ensuite il est nécessaire de travailler sur la visualisation afin de travailler sur soi et d’aborder ses rendez-vous avec le plus d’aisance possible. Il est également très important de s’inspirer de personnes ayant réussi pour trouver la motivation à aller de l’avant car certains exemples de réussite peuvent être source d’inspiration.

L’exemple palpable au Bénin est la plus jeune femme ministre, Aurélie Adam Soulé, née en le 11 avril 1983 à Nikki. Professionnelle confirmée du secteur du numérique et une femme politique béninoise, elle travaille son charisme et s’impose dans son domaine d’intervention. Actuellement Ministre de l’Économie Numérique et de la Communication, elle porte la « Grande cause du quinquennat » du président de la République du Bénin, Patrice Talon et compte faire du Bénin, la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest.