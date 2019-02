Bon à savoir: 4 choses secrètes qu’il ne faut jamais avouer à son copain

C’est une évidence: Pour que votre relation de couple soit solide et durable dans le temps, il faut qu’elle soit fondée sur l’amour, le respect mutuel, la fidélité et de l’honnêteté. Mais l’exception confirme la règle selon une vidéo diffusée par « Channel Santé tous les jours ».

Il est vraie que les partenaires partagent tout ou presque quand ils décident d’entrer en relation amoureuse mais il reste quelques petites choses qu’il est préférable de garder pour soi. En effet, de part sa nature, l’être humain peut commettre des erreurs et succomber à une tentation trop forte.Parfois ces petits dérapages mènent à de grosses disputes qui se soldent parfois par une rupture fracassante et dans d’autres cas, il reste dans l’ombre et c’est mieux ainsi.

Les 4 choses qu’il ne faut avouer à son partenaire

1- Une ancienne aventure d’un soir alors que vous étiez en couple avec votre ex: Dans votre précédente relation, vous avez succombé aux avances de votre collègue alors que vous étiez dans une soirée bien arrosée? Ce n’est pas une chose que votre partenaire du moment doit absolument savoir. Non seulement les erreurs du passé doivent rester dans le passé mais elles risquent de vous créer des problèmes dans le présent alors que vous pourriez très bien vous en passé. En avouant ceci à votre partenaire, vous allez ébrouer sa confiance en vous et vous attiserez inutilement sa jalousie.

2- Des parties de son physique que vous désirez changer: d’abord, il faut se mettre à l’idée que tous les hommes ne sont pas Appolon et toutes les femmes ne sont pasVenus. En parlant de physique, chaque personne avec ses avantages et ses défauts. Donc, monsieur, si vous auriez aimez qu’elle ait les seins volumineux et si madame vous auriez aimé qu’il soit de quelques centimètres plus grand, ce n’est pas la peine de le lui dire. Vous ne ferez que blesser votre partenaire alors qu’il ou elle ne pourra rien y faire.

3- Votre attraction sexuelle pour une autre personne: Il vous arrive parfois de ressentir une attirance envers une inconnue que vous voyez régulièrement et qui ne se gène pas pour vous montrer que vous lui plaisez aussi. Cette attraction purement sexuelle ne doit pas influencer vos sentiments envers votre partenaire . Ne croyez pas qu’en lui parlant de cette attirance, vous serez honnête, non, vous ne ferez que semez le doute dans son coeur et son esprit.

4- Une opinion pas trop flatteuse de sa famille ou de ses amis: quand deux personnes se mettent ensemble, elles sont fières de le porter à la connaissance de leurs familles . Mais parfois, les divergences de caractères et de culture peuvent faire en sorte que le courant ne puisse véritablement passer. Dans ce cas, gardez en tête que quoi que vous pensiez, de la soeur de votre femme ou du cousin de votre homme, vous n’avez pas à le dire haut et fort. Ne poussez pas votre partenaire à choisir entre vous et sa famille!