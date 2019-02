Blé Goudé meurtri de la mutation de son mouvement « GBG »

Acquitté et libéré sous conditions le vendredi 01er février 2019, l’ex-ministre de la jeunesse de la Côte d’Ivoire sous le président Laurent Gbagbo et actuellement locataire d’un hôtel au pays bas, se dit meurtri d’apprendre à travers les réseaux sociaux, que le mouvement qui portait son nom, à savoir « Génération Blé Goudé », a changé de nature et de dénomination.

Dans l’attente d’un pays d’accueil qui aimerait l’accepter sur son sol, l’ancien ministre de la jeunesse de la Côte d’Ivoire, loge actuellement dans un hôtel néerlandais où il apprend par les réseaux sociaux, que le mouvement qui portait son nom ‘’GENERATION BLE GOUDE’’ a changé de dénomination et de nature. Meurtri par cet état de chose, il a tenu à informer ses filleuls, qu’il n’a jamais été associé à ce projet de mutation ni avant, ni pendant l’assemblée générale qui en a pris la décision, alors même que le premier responsable dudit mouvement dispose de tous les canaux pour le contacter.

Le site Koaci ayant relayé l’information dit être en possession d’une lettre de son cabinet qui indique que : « Même derrière les barreaux, le Ministre Charles Blé Goudé, s’est organisé pour toujours maintenir le contact avec le premier responsable du mouvement. Pour ne pas laisser ses filleuls orphelins, le Ministre Charles Blé Goudé a mandaté et instruit le camarade Joël Poté pour les encadrer et les accompagner dans la remobilisation des sections et les coordinations dudit mouvement ».

Et pour rester logique avec lui-même, et en harmonie avec ses principes, l’ex général de la rue dit être au regret d’informer les animateurs du nouveau mouvement politique, qu’il ne se sent plus concerné par les activités de ce nouveau projet et de cette aventure dont il ignore les objectifs.

Son porte-parole, Diaby Youssouf à travers un message a révélé :