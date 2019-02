Bénin: une mauvaise transcription fait presque « couler des larmes » à Oswald Homéky

Dans le cadre de la tournée nationale entamée depuis quelques jours, le Ministre Oswald Homeky s’est rendu à Djakomey pour rencontrer les artistes et acteurs culturels du Couffo. Au cours des échanges, le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a tenu des propos en langue locale Adja qui ont été malheureusement mal transcrits. Ces propos, fortement relayés sur les réseaux sociaux, ont suscité une grosse polémique.

« Aucun ministre de la culture au Bénin ne fera ce que j’ai fait.. Il n’y a pas de doute…personne n’aura mes performances en terme de culture et sport… Je n’en vois aucun en ce moment…Déjà combien de stades sont en construction dans les communes du Couffo et ailleurs déjà ! On va construire une académie pour vous cette année », ces propos attribués au Ministre Oswald Homeky et relayés sur Les Démocrates – MC TV ne reflètent pas réellement ce qu’il a dit en face des artistes et acteurs culturels de Djakotomey.

A lire aussi : Bénin: Oswald Homeky aux côtés des anciennes gloires du football

A en croire des proches du ministre contactés par BENIN WEB TV, ceux qui ont transcrit les déclarations du ministre se sont trompés dans le choix des mots et expressions. « Le ministre a failli couler les larmes à la lecture des commentaires qui remettaient en cause son sens d’humilité », nous a confié un des proches du ministre qui a requis l’anonymat. « Le ministre Homéky n’a jamais dit et ne peut jamais tenir de tels propos », a t-il laissé entendre.

L’auteur de la transcription des propos du Ministre, un proche de ce dernier, n’a pas aussi tardé à revenir sur les faits. Dans une publication en date du 04 février 2019, il a reconnu avoir fait des erreurs dans la transcription. « Chers amis internautes, je tiens à vous informer que quelques erreurs se sont glissées dans mon article précédent, celui du Samedi 02 Février 2019. Une transcription en langue locale Adja vers le Français qui s’inscrit dans le cadre de la rencontre d’échanges entre le Ministre Oswald HOMEKY et les Artistes et Acteurs culturels du Couffo », a-t-il écrit avant de remettre les propos dans leurs vrais contextes.

Le rectificatif de Luc Mandela (Les Démocrates – MC TV)…

Dans la même publication qu’il a intitulé rectificatif sur publication, l’auteur de la transcription rétablit l’intégralité des propos tenus par le Ministre Oswald Homeky. A la question de savoir si le Couffo pouvait être fier d’avoir un ministre au gouvernement, le ministre Homeky a répondu: «